Encontraron muerta a una joven en un departamento en Retiro: buscan a un sospechoso llamado "Iván"

De acuerdo con el testimonio aportado por la amiga, la víctima había estado con ese cliente en el departamento durante la noche anterior. Después de perder contacto con ella, decidió acercarse al inmueble a la mañana siguiente, sin imaginar que encontraría a su amiga muerta.

Por el momento, no trascendió oficialmente si el teléfono celular de la víctima fue encontrado en el lugar ni qué otros elementos pudieron haber sido secuestrados durante los primeros peritajes. Tampoco se informó la causa del fallecimiento, por lo que las circunstancias de la muerte continúan bajo investigación.

Una joven de 27 años fue encontrada muerta en un departamento de Microcentro y buscan a un sospechoso identificado como Iván.

Cómo avanza la investigación

Tras el hallazgo, intervino personal de la Policía de la Ciudad y la Justicia dispuso la participación de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) y de la División Homicidios, que trabajan para recolectar pruebas y establecer qué ocurrió dentro del departamento.

El relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio y de la cuadra será clave para reconstruir los movimientos previos y posteriores al encuentro e identificar si el hombre llamado Iván estuvo en el lugar. En paralelo, los peritos intentan establecer la causa de muerte y determinar si participaron otras personas.