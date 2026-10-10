Retiro: detuvieron a un ciudadano paraguayo por presunto abuso sexual
Los efectivos apresaron al sospechoso de 32 años en la Villa 31 de Retiro en el marco de un fuerte operativo.
Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal (PFA) detuvieron este sábado a un hombre de nacionalidad paraguaya denunciado por los delitos de abuso sexual y violencia de género.
Los efectivos apresaron al imputado de 32 años en la Villa 31 de Retiro en el marco de un operativo coordinado que contó con la colaboración de un grupo de irrupción de la Dirección General Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE), un grupo de combate y unidad de contención de la Dirección General de Orden Urbano y Federal.
Al presunto abusador se le incautó un cuchillo “tipo carnicero” y diversos elementos de interés para la causa, en tanto que el detenido quedó a disposición del magistrado interventor a la espera de las actuaciones procesales de rigor.
La causa arrancó en junio de 2025 a partir de una serie de denuncias radicadas por su expareja ante la División Protección Familiar Área Este de la Policía de la Ciudad. En su presentación judicial, la denunciante acusó al ahora detenido por hechos de violencia de género, abusos sexuales con acceso carnal cometidos mediante violencia física e intimidación con armas de fuego.
Además, según su expareja el sospechoso llevaba a cabo un amedrentamiento constante fundado en amenazas de muerte con un cuchillo tipo carnicero, hostigamiento, control digital y la amenaza recurrente de sustraer a la hija menor para trasladarla a la República del Paraguay.
Detuvieron en Castelar a un hombre acusado de abuso sexual y homicidio
Efectivos de la división Homicidios de la Policía de la Ciudad detuvieron la semana pasada en Castelar a un hombre de 31 años que está acusado no sólo por el crimen de un conocido en Villa Zavaleta, en el barrio de Barracas, sino también por el abuso sexual de un nene de su familia.
Cristhian Gabriel Colman Colman fue detenido cuando llegaba a trabajar a una obra en construcción en la localidad bonaerense de Castelar. El hombre tenía un pedido de captura emitido por el juez José Guerrero, quien acaba de asumir como titular del Juzgado Criminal de Instrucción N°1 y reactivó la causa en su contra, informó el sitio Infobae.
Apenas llegó a su despacho el flamante juez empezó a revisar los legajos pendientes y encontró el de Colman Colman, quien estaba acusado desde el 30 de agosto de 2025 por el crimen de Ricardo de Jesús Colman Ramírez, un conocido suyo -no pariente- a quien le había disparado por la nuca frente a una ferretería.
La fiscalía reunió datos del caso como que Colman y la víctima habían estado compartiendo un asado, y que tras el crimen el acusado se retiró a pie por los pasillos de la villa Zavaleta.
Pero la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la vía pública, y la justicia ya tenía ese video en sus manos, así como también las declaraciones de testigos de esa noche.
La segunda acusación contra Colman Colman tiene como víctima a un nene de 12 años miembro de su familia, que relató un abuso sexual agravado sufrido en un colchón de una vivienda de Villa Madero, partido bonaerense de La Matanza.
El juez se encontró con los informes de seis psicólogas oficiales que establecieron que "durante el relato, el joven evidenció signos de angustia genuina compatibles con la vivencia de un evento traumático, manteniendo coherencia en la exposición de las situaciones padecidas". También constan en el expediente la declaración del padre de la víctima y un reporte del Cuerpo Médico Forense.
Con todos esos elementos el juez Guerrero ordenó la detención de Colman Colman, de nacionalidad paraguaya, y dictó la prisión preventiva, además de un embargo por $51 millones. Una vez en custodia policial, el hombre declaró en su indagatoria ante el juez para negar toda responsabilidad en el abuso sexual del nene, porque "es mentira lo que dicen".
"Por otro lado, respecto del hecho del homicidio quiero decir que fue sin querer, fue sin intención. El dueño del local estaba ahí conmigo", reveló en referencia al crimen en la ferretería. Luego cerró con un "no voy a contestar preguntas".
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