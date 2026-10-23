Esquel: detuvieron a un bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia
Durante el allanamiento, la Policía escuchó pedidos de auxilio y encontró a las víctimas confinadas en distintos sectores de la propiedad.
Un dramático caso de cautiverio e inhumanidad sacude a la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, tras la detención de un bioquímico de 71 años, acusado de mantener secuestrada a su propia familia dentro de una vivienda particular.
El caso salió a la luz después de que los vecinos alertaran a las autoridades por las condiciones de aislamiento en las que vivía la familia y un fuerte olor que salía de una casa de Pasaje La Cascada al 600.
El operativo se realizó el jueves 22 de octubre, cuando efectivos policiales y equipos de intervención ingresaron a la vivienda. Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, los policías escucharon pedidos de auxilio desde el interior de la propiedad.
Al ingresar al inmueble, los agentes hallaron a una mujer y a tres niños que presentaban signos de desnutrición y permanecían en condiciones de extrema vulnerabilidad. Fuentes de la investigación señalaron que la familia vivía prácticamente aislada y con escaso contacto con el exterior.
Los detalles de la investigación
Al arribar al lugar, los efectivos de la Policía del Chubut se enfrentaron a momentos de alta tensión cuando el profesional de la salud se atrincheró en el interior de la finca y se negó rotundamente a colaborar con la fuerza pública.
Tras varias horas de negociación e intervención de las fuerzas de seguridad, las autoridades lograron irrumpir en el domicilio y hacer efectiva la aprehensión del sospechoso, para que luego de eso encontraran a una mujer y tres menores de edad en estado crítico de desnutrición, insalubridad y aislamiento social severo.
Fuentes de la investigación confirmaron que las víctimas vivían sin contacto con el exterior ni acceso a la escolarización básica, por lo que quedó de inmediato bajo asistencia médica y psicológica, mientras la Justicia avanza sobre los cargos imputados al profesional detenido.
Tras el rescate, la mujer y los menores quedaron bajo resguardo y recibieron asistencia médica y psicológica. Los organismos intervinientes también dispusieron un acompañamiento profesional para evaluar las consecuencias de la situación y garantizar la protección de sus derechos.
La investigación, que quedó provisoriamente encuadrada bajo las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, busca esclarecer los hechos que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.
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