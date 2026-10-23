Esquel: detuvieron a un bioquímico acusado de mantener secuestrada a su familia

Tras varias horas de negociación e intervención de las fuerzas de seguridad, las autoridades lograron irrumpir en el domicilio y hacer efectiva la aprehensión del sospechoso, para que luego de eso encontraran a una mujer y tres menores de edad en estado crítico de desnutrición, insalubridad y aislamiento social severo.

Fuentes de la investigación confirmaron que las víctimas vivían sin contacto con el exterior ni acceso a la escolarización básica, por lo que quedó de inmediato bajo asistencia médica y psicológica, mientras la Justicia avanza sobre los cargos imputados al profesional detenido.

Tras el rescate, la mujer y los menores quedaron bajo resguardo y recibieron asistencia médica y psicológica. Los organismos intervinientes también dispusieron un acompañamiento profesional para evaluar las consecuencias de la situación y garantizar la protección de sus derechos.

La investigación, que quedó provisoriamente encuadrada bajo las figuras penales de abandono de persona agravado por el vínculo en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad, busca esclarecer los hechos que habrían afectado de manera directa la salud psicofísica, la libertad de circulación y los derechos fundamentales de las víctimas.