Estaba preso en Uruguay, se fugó y lo atraparon en Entre Ríos: fue extraditado

Cómo fue el operativo de extradición a Uruguay

La Unidad Penal N° 9 de Entre Ríos, conocida como "Granja Penal El Potrero"

Una vez realizados los correspondientes trámites judiciales y administrativos, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú para llevar adelante el procedimiento de extradición.

En ese contexto, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaron en la unidad penal entrerriana, donde asumieron la custodia del detenido y lo trasladaron trasladándolo luego hasta el Paso Fronterizo Gualeguaychú – Fray Bentos.

La entrega a las autoridades uruguayas

El Puente Libertador General San Martín une Entre Ríos con Fary Bentos

La extradición se concretó en el Puente Libertador General San Martín, donde el hombre fue entregado a agentes policiales de la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo. El procedimiento se desarrolló bajo la coordinación del personal de INTERPOL Argentina.

De esta manera, el ciudadano uruguayo quedó nuevamente a disposición de la Justicia de Uruguay, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa penal por la que se encontraba detenido antes de su fuga.