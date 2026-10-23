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Estaba preso en Uruguay, se fugó y lo atraparon en Entre Ríos: fue extraditado

Sociedad

El hombre, de 52 años, logró cruzar la frontera hacia Entre Ríos. Estaba detenido en Salto por una causa vinculada al tráfico de armas y estupefacientes.

Lo atraparon en Entre Ríos tras una fuga y lo enviaron de vuelta a Uruguay

Lo atraparon en Entre Ríos tras una fuga y lo enviaron de vuelta a Uruguay

Un ciudadano uruguayo de 52 años, que se había fugado mientras permanecía detenido en la ciudad de Salto por una causa vinculada al tráfico de armas y estupefacientes, fue capturado en Concordia, Entre Ríos, y en las últimas horas extraditado a su país de origen.

El procedimiento se concretó luego de una investigación que permitió identificarlo y confirmar que tenía un pedido de captura internacional vigente.

Todo comenzó en febrero, cuando efectivos de la Comisaría 3ª de Concordia, dependiente de la Policía de Entre Ríos, interceptaron a un hombre mientras intentaba evadir un control de seguridad. Durante el procedimiento, se descubrió que sobre el individuo poseía una orden de captura internacional con Notificación Roja de Interpol.

Cayó mientras intentaba evadir un control de seguridad en Concordia

Cayó mientras intentaba evadir un control de seguridad en Concordia

El requerimiento había sido emitido a raíz de su fuga mientras cumplía una condena en Salto, Uruguay, en el marco de una causa relacionada con el tráfico de armas y drogas. A partir de esa información, los efectivos procedieron a detenerlo.

Tras el operativo, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N° 9 de Entre Ríos, donde permaneció alojado mientras avanzaban los trámites necesarios para concretar su entrega a la Justicia uruguaya.

Cómo fue el operativo de extradición a Uruguay

La Unidad Penal N° 9 de Entre Ríos, conocida como

La Unidad Penal N° 9 de Entre Ríos, conocida como "Granja Penal El Potrero"

Una vez realizados los correspondientes trámites judiciales y administrativos, el Juzgado Federal de Concordia, a cargo de la jueza Analía Ramponi, convocó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Gualeguaychú para llevar adelante el procedimiento de extradición.

En ese contexto, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) se presentaron en la unidad penal entrerriana, donde asumieron la custodia del detenido y lo trasladaron trasladándolo luego hasta el Paso Fronterizo Gualeguaychú – Fray Bentos.

La entrega a las autoridades uruguayas

El Puente Libertador General San Martín une Entre Ríos con Fary Bentos

El Puente Libertador General San Martín une Entre Ríos con Fary Bentos

La extradición se concretó en el Puente Libertador General San Martín, donde el hombre fue entregado a agentes policiales de la Oficina Central Nacional (OCN) Montevideo. El procedimiento se desarrolló bajo la coordinación del personal de INTERPOL Argentina.

De esta manera, el ciudadano uruguayo quedó nuevamente a disposición de la Justicia de Uruguay, que deberá continuar con las actuaciones correspondientes en el marco de la causa penal por la que se encontraba detenido antes de su fuga.

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