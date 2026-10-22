Floresta: un hombre prendió fuego su departamento y los vecinos lo denunciaron por violencia

En otra situación de violencia, Claudio contó que Gabriel fue internado en el 2022 por haberle pegado a un policía. "Una vez rompió la puerta del portón de una patada, sacó las cámaras y se llevó uno de los matafuegos. Cuando vino la policía, le sacó el hombro a un efectivo de un golpe".

"Desde ahí hemos tenido muchas situaciones de discusiones y gritos constantemente. Muchos vecinos queremos vender porque la policía acá no actúa", contó Claudio.