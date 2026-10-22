Floresta: un hombre prendió fuego su departamento y los vecinos lo denunciaron por violencia
El fuego obligó a evacuar a los vecinos quienes aseguraron que lo vienen denunciando desde 2022 pero no tienen respuestas.
Un hombre prendió fuego su departamento en un edificio del barrio porteño de Floresta y provocó un incendio que obligó a evacuar a los vecinos. El sujeto vive en el lugar con su pareja y su mamá, quien tuvo que ser trasladada al Hospital Vélez Sarsfield por inhalación de humo.
El episodio ocurrió el sábado cerca de las 9 de la mañana en un departamento del cuarto piso, donde las llamas se expandieron con rapidez y llegaron hasta el quito piso. La situación generó extrema tensión entre los vecinos. Según las primeras versiones, el hecho se habría desencadenado después de que el sujeto prendiera un cigarrillo en la cama.
"La madre está grande y tuvo que ser rescatada por los bomberos en camilla", relató Claudio, uno de los vecinos en diálogo con C5N. Y agregó: " El vecino del quinto piso, un hombre que tiene EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) aspiró todo ese humo y tuvo que ser evacuado y quedó internado".
Los vecinos denuncian que es un hombre violento
Claudio contó que el hombre, identificado como Gabriel, tiene problemas de adicciones y que no se puede dialogar porque es extremadamente agresivo. "Los primeros hechos de violencia comenzaron en 2007. Era un sábado y rompió el vidrio del hidrante donde van las mangueras de incendio y la madre atrás diciéndole Gabriel volvé, volvé. Tuvimos que llamar al SAME".
"El problema es que las denuncias no llegan a ningún lado, es muy difícil sacarlo porque es propietario", manifestó el vecino.
En otra situación de violencia, Claudio contó que Gabriel fue internado en el 2022 por haberle pegado a un policía. "Una vez rompió la puerta del portón de una patada, sacó las cámaras y se llevó uno de los matafuegos. Cuando vino la policía, le sacó el hombro a un efectivo de un golpe".
"Desde ahí hemos tenido muchas situaciones de discusiones y gritos constantemente. Muchos vecinos queremos vender porque la policía acá no actúa", contó Claudio.
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