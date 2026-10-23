Habrá cortes en avenida Lugones y autopista Dellepiane este fin de semana
Las restricciones comenzarán este viernes por la noche y se extenderán hasta el domingo. Cuáles son los desvíos.
Durante este fin de semana se realizarán cortes totales y restricciones de circulación en la avenida Lugones y la autopista Dellepiane para avanzar con distintas obras de infraestructura que afectarán el tránsito. Quienes transiten por la zona deberán prever demoras y cambios de recorrido.
Cortes en la avenida Lugones
La autopista Lugones permanecerá totalmente cerrada este fin de semana entre Udaondo y Ombúes en dos franjas horarias, principalmente durante la noche y la madrugada:
Desde las 22 del viernes hasta las 8 del sábado.
Desde las 20 del sábado hasta las 7 del domingo.
En esos horarios, quienes circulen hacia el centro deberán utilizar como alternativa la avenida Del Libertador y retomar la autopista a través de los accesos de Ombúes o Dorrego.
A su vez, se debe tener en cuenta que el sábado, entre las 8 y las 20, permanecerán restringidos tres carriles izquierdos de Lugones a la altura de Pampa y solo quedarán disponibles los dos carriles derechos. El domingo a las 7 se habilitará la autopista, pero esta vez estarán restringidos los dos carriles derechos.
El enlace de General Paz con Lugones permanecerá abierto, pero podría registrar demoras, especialmente durante los cierres a la altura de Udaondo. Por eso, se recomienda prever más tiempo de viaje y utilizar vías alternativas. En tanto, el puente Labruna, que permite el acceso a Ciudad Universitaria, seguirá habilitado durante todo el fin de semana.
Cortes en la autopista Dellepiane
El cierre comenzará el sábado a las 7 de la mañana y se extenderá por 24 horas, hasta el domingo, en distintos tramos y según el sentido del tránsito.
Hacia General Paz:
Entre las 7 y las 15 del sábado: el corte será desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Durante ese período, el tránsito proveniente de la 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno para continuar por avenida General Paz–Riccheri.
Sábado desde las 15: se habilitará el tramo entre la autopista 25 de Mayo y avenida Argentina/Larrazábal. Hasta las 7 del domingo, los vehículos deberán tomar la bajada Larrazábal, continuar por la colectora Norte y reingresar a Dellepiane por el nuevo acceso de Piedra Buena.
Hacia el centro:
Entre las 7 y las 15 del sábado: estará cerrado el tramo entre Piedra Buena y Lacarra. Todo el tránsito será desviado hacia la nueva colectora Sur de Dellepiane.
Sábado desde las 15: se habilitará el acceso de Larrazábal/avenida Argentina, pero continuará el desvío por la colectora Sur entre Piedra Buena y avenida Argentina/Larrazábal hasta las 7 del domingo.
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