Habrá cortes en avenida Lugones y autopista Dellepiane este fin de semana

Mapa de cortes en la avenida Lugones

A su vez, se debe tener en cuenta que el sábado, entre las 8 y las 20, permanecerán restringidos tres carriles izquierdos de Lugones a la altura de Pampa y solo quedarán disponibles los dos carriles derechos. El domingo a las 7 se habilitará la autopista, pero esta vez estarán restringidos los dos carriles derechos.

El enlace de General Paz con Lugones permanecerá abierto, pero podría registrar demoras, especialmente durante los cierres a la altura de Udaondo. Por eso, se recomienda prever más tiempo de viaje y utilizar vías alternativas. En tanto, el puente Labruna, que permite el acceso a Ciudad Universitaria, seguirá habilitado durante todo el fin de semana.

Cortes en la autopista Dellepiane

El mapa de cortes en autopista Dellepiane

El cierre comenzará el sábado a las 7 de la mañana y se extenderá por 24 horas, hasta el domingo, en distintos tramos y según el sentido del tránsito.

Hacia General Paz:

Entre las 7 y las 15 del sábado: el corte será desde el enlace con la autopista 25 de Mayo hasta Piedra Buena. Durante ese período, el tránsito proveniente de la 25 de Mayo será desviado hacia la autopista Perito Moreno para continuar por avenida General Paz–Riccheri.

Sábado desde las 15: se habilitará el tramo entre la autopista 25 de Mayo y avenida Argentina/Larrazábal. Hasta las 7 del domingo, los vehículos deberán tomar la bajada Larrazábal, continuar por la colectora Norte y reingresar a Dellepiane por el nuevo acceso de Piedra Buena.

Hacia el centro:

Entre las 7 y las 15 del sábado: estará cerrado el tramo entre Piedra Buena y Lacarra. Todo el tránsito será desviado hacia la nueva colectora Sur de Dellepiane.

Sábado desde las 15: se habilitará el acceso de Larrazábal/avenida Argentina, pero continuará el desvío por la colectora Sur entre Piedra Buena y avenida Argentina/Larrazábal hasta las 7 del domingo.