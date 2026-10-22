Homicidio en Mar del Plata: mataron a un hombre y detuvieron dos sospechosos detenidos

Pese a la agresión, la víctima consiguió levantarse y alejarse caminando. En tanto, los otros hombres regresaron al inmueble.

A partir de estas imágenes y de las tareas investigativas, la fiscalía interviniente dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio.

Secuestraron un cuchillo y detuvieron a dos sospechosos

Durante el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres, de 41 y 44 años. Los efectivos secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir consideradas de interés para la causa, un teléfono celular y dispositivos DVR correspondientes a las cámaras de seguridad.

Personal de Policía Científica realizó las pericias y el levantamiento de rastros en el lugar.

Uno de los detenidos presentaba una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Ambos fueron notificados de la imputación por el delito de homicidio.

Los antecedentes y otras causas judiciales

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hombre de 44 años registra actuaciones previas por tenencia ilegal de arma de guerra, infracción a la Ley 23.737, una captura activa por hurto, resistencia a la autoridad e infracciones al Decreto-Ley 8031/73.

El segundo imputado registra actuaciones por robos calificados, hurtos, tentativas de hurto, amenazas, daños, tentativa de homicidio, infracción a la Ley 23.737, tenencia ilegal de arma de guerra, lesiones leves e infracciones al Decreto-Ley 8031/73.

Además, ambos eran investigados en otras causas. Uno había sido identificado en una investigación por robo y usurpación vinculada a la sustracción de dinero y propinas de un comercio gastronómico. El otro había sido denunciado por amenazas y presunta estafa, en el marco de un conflicto de convivencia en el que se denunciaron transferencias bancarias sin consentimiento y amenazas con un cuchillo.

La fiscal de la UFIJE N.º 4, doctora Mandagarán, dispuso el traslado de ambos aprehendidos a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. También ordenó notificar al hombre de 41 años en el marco de la causa por robo y al otro por la investigación de amenazas y presunta estafa.

La investigación por el homicidio continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.