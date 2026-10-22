Homicidio en Mar del Plata: mataron a un hombre y detuvieron dos sospechosos detenidos
La víctima fue encontrada sin vida en Olazábal, entre Maipú y Libertad, con heridas punzantes en el tórax y un brazo. El análisis de las imágenes permitió reconstruir una agresión previa y orientar la investigación.
Dos hombres de 41 y 44 años fueron detenidos como sospechosos en el marco de la investigación por el homicidio de un hombre que fue encontrado sin vida en la vía pública, en Olazábal, entre Maipú y Libertad, en Mar del Plata. El análisis de las cámaras de seguridad resultó determinante para reconstruir los momentos previos al hecho e identificar a los sospechosos.
El procedimiento se inició durante la madrugada del jueves 22 de octubre, luego de un llamado al 911 que alertó sobre una persona aparentemente atropellada. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a un hombre tendido sobre la calzada. Una ambulancia del SAME constató su fallecimiento y advirtió heridas punzantes en el tórax, del lado izquierdo, y en el brazo izquierdo. Hasta el momento, la identidad de la víctima no había sido establecida.
Durante las primeras diligencias, los investigadores detectaron manchas eméticas a lo largo del inmueble ubicado en Olazábal al 900. Además, entre las pertenencias de la víctima encontraron 12 envoltorios con una sustancia identificada como clorhidrato de cocaína, con un peso total de 4,55 gramos.
Las cámaras permitieron reconstruir la agresión
El análisis de los registros de seguridad permitió establecer parte de la secuencia previa al homicidio. En las imágenes se observa a la víctima ingresar a una vivienda junto a otro hombre. Minutos después, sale de espaldas, mientras es sujetada del cuello y empujada hacia un cantero.
La secuencia continúa con el agresor arrojándolo a la calle y pateándolo. También se observa que llevaba en una de sus manos un elemento que podría ser un cuchillo.
Pese a la agresión, la víctima consiguió levantarse y alejarse caminando. En tanto, los otros hombres regresaron al inmueble.
A partir de estas imágenes y de las tareas investigativas, la fiscalía interviniente dispuso un allanamiento de urgencia en el domicilio.
Secuestraron un cuchillo y detuvieron a dos sospechosos
Durante el procedimiento fueron aprehendidos dos hombres, de 41 y 44 años. Los efectivos secuestraron un cuchillo con presuntas manchas de sangre, prendas de vestir consideradas de interés para la causa, un teléfono celular y dispositivos DVR correspondientes a las cámaras de seguridad.
Personal de Policía Científica realizó las pericias y el levantamiento de rastros en el lugar.
Uno de los detenidos presentaba una herida en el cuero cabelludo y una posible fractura de maxilar, por lo que fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para recibir atención médica. Ambos fueron notificados de la imputación por el delito de homicidio.
Los antecedentes y otras causas judiciales
De acuerdo con la información incorporada a la investigación, el hombre de 44 años registra actuaciones previas por tenencia ilegal de arma de guerra, infracción a la Ley 23.737, una captura activa por hurto, resistencia a la autoridad e infracciones al Decreto-Ley 8031/73.
El segundo imputado registra actuaciones por robos calificados, hurtos, tentativas de hurto, amenazas, daños, tentativa de homicidio, infracción a la Ley 23.737, tenencia ilegal de arma de guerra, lesiones leves e infracciones al Decreto-Ley 8031/73.
Además, ambos eran investigados en otras causas. Uno había sido identificado en una investigación por robo y usurpación vinculada a la sustracción de dinero y propinas de un comercio gastronómico. El otro había sido denunciado por amenazas y presunta estafa, en el marco de un conflicto de convivencia en el que se denunciaron transferencias bancarias sin consentimiento y amenazas con un cuchillo.
La fiscal de la UFIJE N.º 4, doctora Mandagarán, dispuso el traslado de ambos aprehendidos a la Unidad Penal N.º 44 de Batán. También ordenó notificar al hombre de 41 años en el marco de la causa por robo y al otro por la investigación de amenazas y presunta estafa.
La investigación por el homicidio continúa para determinar las circunstancias del hecho y establecer las responsabilidades penales correspondientes.
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