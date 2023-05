Se dio cuenta de forma insólita que le eran infiel y la historia se volvió viral

Según relató, vivían en departamento con habitación con baño en suite. "Me fui a bañar y dejé la puerta abierta. Me bañé con agua muy caliente y el baño y la habitación se llenaron de vapor. Cuando salí, corrí la cortina para limpiar la ventana que estaba llena de vapor, y vi que estaba escrito en el vidrio 'Menganita' y el nombre de mi ex", recordó.

engaño viral

"No me quiero imaginar cómo ni por qué escribieron eso ahí. Me di cuenta que me cagaban yéndome a bañar. Igual no lo dejé... así es la vida: de los cuernos y la muerte no se salva nadie", concluyó la joven.

engaño viral 1