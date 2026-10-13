Investigan intento de femicidio en Rosario: una joven embarazada fue internada en estado crítico

De acuerdo a los indicios trabajados por la fiscal Marina Bertolotti, Bárbara Camila Aragón fue en Uber desde su domicilio hasta la casa de Eliel Schiffo (37) para un trabajo sexual. El conductor de la aplicación declaró que la dejó en Juan José Paso y Banco Nación aproximadamente a las 11.45 del sábado y, minutos después, la mujer le pidió que la fuera a buscar. Sin embargo, nunca salió del inmueble, pese a los bocinazos del chofer.

Otro dato que aportaron desde el entorno de la víctima es que Schiffo había realizado una transferencia a Aragón para pagarle el traslado.

Cuando llegó el Comando Radioeléctrico a la pensión encontró el cadáver de la mujer en un rincón de la cocina, donde estaba una valija y una caja de reparto. Estaba tapado con una frazada con visibles lesiones en el cuello, que coincidieron posteriormente con la causa del deceso, que habría sido por ahorcamiento.

El cuerpo también presentaba lesiones en el rostro, en el cuello, en las piernas y en la espalda.

En tanto, Schiffo, el presunto autor material del femicidio, fue rápidamente detenido y trasladado hasta la comisaría 12ª. Se trata de un policía exonerado que cayó en 2019 por trasladar un kilo de cocaína desde su Reconquista natal a Rosario. Dos años después, en 2021, fue condenado a la pena de 6 años de prisión por narcotráfico, hecho por el que fue expulsado de la fuerza de seguridad provincial.