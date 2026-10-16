Jana Maradona fulminó a Dalma: "Me rompe soberanamente las pelotas"

Para reforzar su postura, Jana sostuvo que tanto ella como Dalma y Gianinna Maradona llevan años enfrentadas judicialmente con Morla y su entorno. También destacó que, de los siete imputados en el juicio, su posición coincidió con la de otras querellas en seis casos, y defendió la diferencia de criterio respecto de Carlos Díaz.

“Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”, expresó. A continuación, explicó que su representación legal pidió investigar a otras personas vinculadas al entorno del exabogado por su presunta participación en los hechos. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en el ámbito judicial.

La fuerte frase de Jana sobre Diego Maradona

Más allá del enfrentamiento con Dalma, Jana insistió en que su prioridad continúa siendo el esclarecimiento de la muerte de su padre. En ese sentido, cuestionó que la discusión pública entre hermanas desplace el eje de la causa y defendió el trabajo de sus abogados.

“Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos”, manifestó, con evidente enojo por la repercusión de la controversia.

También le dedicó un mensaje directo a Dalma, en el que cuestionó la manera en que expuso sus críticas: “Y Dalma, realmente creo que vos también sentís que lo que escribís lo escribís con ovarios, pero no, lo escribís desde el desconocimiento”.

Por último, Jana apeló a la figura de Diego para ratificar su postura y dejar en claro que no piensa apartarse de su objetivo. “Mi papá estaría absolutamente orgulloso de ver cómo defiendo lo que creo correcto, con los mismos ovarios con los que lo fui a buscar la primera vez”, sostuvo.

La disputa volvió a poner en primer plano las diferencias entre las hijas del Diez en un momento clave del proceso judicial. Mientras las declaraciones cruzadas alimentan la polémica pública, Jana aseguró que mantendrá el foco en el expediente y cerró su descargo con una definición tajante: “Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo”.