Jana Maradona fulminó a Dalma: "Me rompe soberanamente las pelotas"
La hija de Diego Maradona publicó un duro descargo contra su hermana luego de que cuestionara la postura de su abogada en el juicio por la muerte del Diez.
La interna familiar de los Maradona sumó un nuevo capítulo de tensión. Jana Maradona salió al cruce de su hermana Dalma luego de las críticas que recibió por la postura de su representación legal en el juicio por la muerte de Diego Maradona y publicó un extenso descargo en el que rechazó las acusaciones, apuntó contra su hermana y volvió a defender su búsqueda de justicia por el fallecimiento de su padre.
Uno de los puntos más álgidos de la disputa fue el pedido de absolución del psicólogo Carlos Díaz, uno de los imputados en la causa. La decisión del abogado de Jana generó cuestionamientos de Dalma, quien la acusó de ser “mala leche y traicionera”. Frente a ese escenario, Jana decidió romper el silencio y responder con una serie de mensajes de alto voltaje.
“El problema es que intentás generar una narrativa para que yo quede como la hija de puta, siendo que todo se basa en una mentira”, disparó Jana, en una de las frases más contundentes de su descargo. Además, le reprochó a su hermana que expusiera sus diferencias públicamente en lugar de comunicarse con ella en privado: “Si les interesa saber de verdad, en vez de hablar en los medios y redes, tienen mi número, me escriben, me preguntan y se termina”.
Jana Maradona negó un pacto con Matías Morla y apuntó contra Dalma
Otro de los ejes de la controversia fue el supuesto vínculo entre Jana y Matías Morla, el exabogado de Diego Maradona. La joven rechazó de manera tajante las versiones sobre un presunto acuerdo con el letrado y recordó que mantiene un enfrentamiento judicial con él.
“No me paga Morla, no arreglé con Morla”, aseguró. En el mismo sentido, lanzó una dura definición sobre el abogado: “Y sé perfectamente lo hijo de puta y garca que es”.
Para reforzar su postura, Jana sostuvo que tanto ella como Dalma y Gianinna Maradona llevan años enfrentadas judicialmente con Morla y su entorno. También destacó que, de los siete imputados en el juicio, su posición coincidió con la de otras querellas en seis casos, y defendió la diferencia de criterio respecto de Carlos Díaz.
“Díaz no me deja de parecer un imbécil y desagradable como persona, eso está clarísimo y lo dije en mi alegato”, expresó. A continuación, explicó que su representación legal pidió investigar a otras personas vinculadas al entorno del exabogado por su presunta participación en los hechos. Se trata de acusaciones que deberán ser evaluadas en el ámbito judicial.
La fuerte frase de Jana sobre Diego Maradona
Más allá del enfrentamiento con Dalma, Jana insistió en que su prioridad continúa siendo el esclarecimiento de la muerte de su padre. En ese sentido, cuestionó que la discusión pública entre hermanas desplace el eje de la causa y defendió el trabajo de sus abogados.
“Me rompe soberanamente las pelotas que al dolor de haber perdido a mi papá, me tenga que fumar estos planteos ridículos”, manifestó, con evidente enojo por la repercusión de la controversia.
También le dedicó un mensaje directo a Dalma, en el que cuestionó la manera en que expuso sus críticas: “Y Dalma, realmente creo que vos también sentís que lo que escribís lo escribís con ovarios, pero no, lo escribís desde el desconocimiento”.
Por último, Jana apeló a la figura de Diego para ratificar su postura y dejar en claro que no piensa apartarse de su objetivo. “Mi papá estaría absolutamente orgulloso de ver cómo defiendo lo que creo correcto, con los mismos ovarios con los que lo fui a buscar la primera vez”, sostuvo.
La disputa volvió a poner en primer plano las diferencias entre las hijas del Diez en un momento clave del proceso judicial. Mientras las declaraciones cruzadas alimentan la polémica pública, Jana aseguró que mantendrá el foco en el expediente y cerró su descargo con una definición tajante: “Mi energía va a seguir puesta en que se haga justicia por mi papá, que pueda descansar en paz y que la gente tenga un lugar para recordarlo”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario