El video viral de Karina Milei bailando cumbia en medio de la crisis

Como era de esperarse, el video generó gran polémica en las redes sociales: "Ella de joda mientras el pueblo no puede comer ni comprar remedios", dijo una usuaria; "El país prendido fuego y la Secretaria del Presidente, Karina Milei, bailando en un recital de Ulises Bueno rodeada con guardaespaldas. Literalmente, CON LA TUYA", manifestó un joven; "Mientras vos comes una vez al día, Karina Milei se pasea por todos los recitales con la nuestra", fue otro de los comentarios.

Tal fue el nivel de indignación, que los trols libertarios salieron a instalar que era una fake news y que en realidad, la que aparecía en el video, era Beatriz Olave, mamá de Ulises Bueno.

"Los k están difundiendo que la vieron a karina milei en el recital de ulises bueno y era beatriz olave (la mamá de ulises) JSJAJSKAKSKAJ Están desesperados", señaló El Buni, uno de los usuarios libertarios más reconocidos en la red social de Elon Musk.

Los k están difundiendo que la vieron a karina milei en el recital de ulises bueno y era beatriz olave (la mamá de ulises) JSJAJSKAKSKAJ

Están desesperados

Otros de los que trató de desmentir el hecho fue Fernando Cerimedo, estratega de comunicacional de la campaña de Javier Milei, que salió con los tapones de punta a desmentirlo: "Los que lloran Trolls, FakeNews y quieren 'cazar' tuiteros, no se cansan de difundir mentiras. Esa es Beatriz Olave. No Karina Milei", e incluso aseguró que la hermana del presidente no escuchaba esa música. Pero, como ya dijo Perón, "la única verdad es la realidad", y ante las abrumadoras pruebas borró el posteo original.

Finalmente, no solo aparecieron fotos donde se ve que es efectivamente que la que asistió a ver a Ulises Bueno es la funcionaria nacional, sino que desde el evento confirmaron su presencia.

