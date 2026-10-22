La Aduana de Santiago del Estero secuestró más de 650 kilos de hojas de coca valuados en $72 millones

Un micro desde Santiago del Estero hacia la Ciudad de Buenos Aires

El hallazgo se produjo tras la intercepción de un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de la localidad de Moreno, en territorio santagueño. El transporte de pasajeros había partido desde la ciudad salteña de Orán y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).