La Aduana de Santiago del Estero secuestró más de 650 kilos de hojas de coca valuados en $72 millones
El hallazgo se produjo tras la intercepción de un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Provincial 5. El transporte iba hacia la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de un operativo de fiscalización conjunto con Gendarmería Nacional Argentina (GNA), la Dirección Regional Aduanera Central —a través de la División Aduana de Santiago del Estero— incautó un importante cargamento ilícito de 657 kilos de hojas de coca, cuyo valor estimado en el mercado supera los $72.541.000.
El procedimiento oficial se llevó a cabo en las instalaciones del Escuadrón 56 de Gendarmería Nacional, en estricto cumplimiento de un oficio ordenado por el Juzgado Federal N.º 2 de Santiago del Estero.
Un micro desde Santiago del Estero hacia la Ciudad de Buenos Aires
El hallazgo se produjo tras la intercepción de un ómnibus de larga distancia sobre la Ruta Provincial 5, a la altura de la localidad de Moreno, en territorio santagueño. El transporte de pasajeros había partido desde la ciudad salteña de Orán y tenía como destino final la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Durante la revisión de la unidad, las fuerzas de seguridad detectaron 33 bultos sospechosos. Posteriormente, los agentes aduaneros procedieron a la apertura, verificación física, clasificación y valoración del contenido, confirmando la presencia del voluminoso cargamento de materia prima vegetal.
Infracción legal y resguardo de la mercadería
El secuestro se hizo efectivo por violaciones a la Ley 23.737 (de Estupefacientes) en concurso con la Ley 22.415 (Código Aduanero), al tratarse del ingreso y transporte irregular de sustancias sujetas a control legal.
Por instrucción expresa de la magistratura federal interviniente, la totalidad de las hojas de coca incautadas fue trasladada y depositada bajo custodia en el depósito de secuestros de la Aduana de Santiago del Estero.
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