La alarmante noticia de la NASA acerca del asteroide que se acerca a la Tierra

La NASA y la posibilidad de que el asteroide impacte contra la Tierra

Aunque 2024 ON ha sido clasificado como un asteroide "potencialmente peligroso" debido a su tamaño y cercanía relativa, la NASA ha asegurado que no existe riesgo de impacto en este encuentro. No obstante, este tipo de asteroides generan preocupación debido a su potencial destructivo si alguna vez se desviaran de su órbita habitual. Si un asteroide de estas dimensiones llegara a impactar contra la Tierra, podría causar una catástrofe a nivel global.

El monitoreo constante de estos cuerpos celestes es crucial, y los astrónomos están especialmente atentos a cualquier desviación en la trayectoria del asteroide. Si bien su ruta actual parece segura, siempre existe la posibilidad de cambios imprevistos. La última vez que este asteroide pasó cerca de la Tierra fue en 2013, y se espera que vuelva a acercarse en 2035, lo que mantendrá a los científicos atentos a sus movimientos. ¿Estamos realmente a salvo? Solo el tiempo y la observación continua lo dirán.