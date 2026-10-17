La ex pareja de Pity Álvarez declaró en el juicio y aseguró que el músico "limpió la mugre del barrio"

Por su parte, Marcelo Ainkman -otro de los testigos que declaró este viernes- coincidió con los dichos de la ex pareja de Álvarez y expresó que "era normal escuchar disparos en el barrio (Samoré)", y que el músico habitualmente "era hostigado por los delincuentes en un contexto de violencia extrema".

El Pity, en tanto, siguió la audiencia en forma remota desde el centro de salud mental Colonial Solar, ubicado en Castelar, donde se encuentra internado, acompañado por sus otros dos abogados defensores: Sebastián Queijeiro y Luciana Comerci.

El debate se reanudará el próximo miércoles 21 de octubre a las 11.30 de manera presencial, pero el artista volverá a participar a través de una videoconferencia desde la clínica psiquiátrica.

El caso

La acusación sostiene que el artista asesinó de cuatro disparos a Díaz el 12 de julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré de Villa Lugano; después se dio a la fuga, descartó el revólver en una alcantarilla y concurrió al famoso boliche Pinar de Rocha, ubicado en la localidad bonaerense de Ramos Mejía.

“Era él o yo, y creo que cualquier animal hubiera hecho lo mismo”, expresó Álvarez ante los medios cuando se entregó a la Policía.

El intérprete de 54 años está imputado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, cuya pena va de ocho a 25 años de prisión.