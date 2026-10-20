La historia del barco fantasma que quedó a la deriva en el río Paraná

La salida acordada con el Gobierno nacional consistió en que el Estado se quedara con la embarcación a cambio de hacerse cargo de las deudas. Sin embargo, esa decisión dejó al barco en un limbo. Como la construcción nunca se completó, no obtuvo matrícula oficial y tampoco hay claridad sobre quién debe hacerse responsable.

El Uros-Z permanece varado frente a los barrios Quilmes y Los Astilleros en la ciudad de Corrientes

Un proyecto millonario que quedó abandonado

Miguel Gutnisky, dueño de Astilleros Corrientes SA, contó en una entrevista con Infobae publicada en 2018 que durante años intentó encontrar un organismo que asumiera la responsabilidad.

“Fuimos a la oficina de Bienes del Estado, y nos dijeron que no les correspondía, porque no era un inmueble. Después, en otra oficina encargada de los barcos, nos aclararon que en realidad era un barco en construcción, porque no tiene matrícula, por lo que tampoco tenían jurisdicción”, explicó Gutnisky.

El barco se encuentra a la deriva

El empresario también aseguró que llegó a presentar una carta ante Rogelio Frigerio, quien entonces se desempeñaba como ministro del Interior. Según su testimonio, no hubo avances concretos. En el 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el astillero firmó un acuerdo con el Ministerio de Economía que fijaba un plazo de 60 días para retirar la estructura. El compromiso tampoco se cumplió.

Con el paso del tiempo, el óxido y el abandono transformaron al buque en parte del paisaje costero. Los vecinos terminaron por llamarlo el “barco fantasma del Paraná”.

La crecida ya había provocado otro episodio

En enero, otra creciente había roto los cabos del Uros-Z y el barco recorrió casi 60 kilómetros a la deriva sobre el río Paraná. En esa oportunidad, Gutnisky contó que contrataron otro buque para remolcarlo hasta el puerto de Empedrado, pero el barco volvió a soltarse y la Prefectura Naval tuvo que custodiarlo.

Pese al abandono, Gutnisky sostuvo que el Uros-Z conserva componentes que podrían aprovecharse. “Se puede continuar la construcción o venderlo así como está. Tiene un motor nuevo y como iba a ser un buque químico, tiene las bodegas de acero inoxidable, que son carísimas. Todo eso vale millones, es plata del Estado que perfectamente se podría recuperar”, afirmó.

El empresario estimó entonces que el motor junto con la caja tenía un valor cercano a los 2 millones de dólares.

Por ahora, el Uros-Z continúa varado en una zona de circulación fluvial de Corrientes. No hay una solución concreta informada para retirarlo ni se ha aclarado qué organismo asumirá la responsabilidad de asegurar la estructura.