España: se hundió un barco cargado de combustible y murió un tripulante
La embarcación, identificada como Med Emre y con bandera maltesa, había partido de Algeciras con destino a Barcelona.
Un tripulante de un barco cargado de combustible murió y seis más resultaron con heridas leves este jueves de madrugada tras el naufragio de la embarcación, un buque quimiquero de 119 metros de eslora y 17 de manga que transporta 7.000 toneladas de gasóleo en España.
El naufragio ocurrió a unas 25 millas náuticas al noroeste de Ibiza y a 57 millas de Valencia, entre las Islas Baleares y la costa valenciana.
El barco, llamado Med Emre, construido en 2019, navegaba bajo la bandera de Malta y cubría la ruta entre el puerto de Algeciras y el de Barcelona, donde tenía previsto llegar este mismo jueves al mediodía.
Aunque todavía se desconocen los detalles y las causas exactas del siniestro, los medios locales informaron de que se habría producido una vía de agua por motivos que todavía no han trascendido, lo que ha precipitado el hundimiento del barco.
La zona del hundimiento, al noroeste de Ibiza, es de gran valor ecológico, con una variada diversidad de fauna marina y cuyas aguas están incluidas en la Red Natura 2000, un programa de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Un derrame de petróleo podría suponer un peligro para el ecosistema marino.
Dos helicópteros de Salvamento y un barco mercante que navegaba por la zona, el Prysmian Monna Lisa, acudieron al rescate de los tripulantes.
Asimismo, un avión que peinaba la zona ha localizado la embarcación a unas 19 millas de Ibiza. El buque no está hundido sino que permanece a flote, volcado completamente y con la quilla hacia arriba. El avistamiento se ha producido en torno a las nueve y media de la mañana.
De los 17 marineros que viajaban a bordo, siete de ellos fueron trasladados a Ibiza. Entre ese grupo se encontraba el hombre fallecido, quien ha sido evacuado al Hospital Can Misses, donde confirmaron su fallecimiento.
En las próximas horas se evaluarán los posibles efectos del hundimiento, debido al vertido de combustible. Por este motivo, Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes. Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevolará la zona.
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