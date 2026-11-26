Dos helicópteros de Salvamento y un barco mercante que navegaba por la zona, el Prysmian Monna Lisa, acudieron al rescate de los tripulantes.

Asimismo, un avión que peinaba la zona ha localizado la embarcación a unas 19 millas de Ibiza. El buque no está hundido sino que permanece a flote, volcado completamente y con la quilla hacia arriba. El avistamiento se ha producido en torno a las nueve y media de la mañana.

De los 17 marineros que viajaban a bordo, siete de ellos fueron trasladados a Ibiza. Entre ese grupo se encontraba el hombre fallecido, quien ha sido evacuado al Hospital Can Misses, donde confirmaron su fallecimiento.

En las próximas horas se evaluarán los posibles efectos del hundimiento, debido al vertido de combustible. Por este motivo, Salvamento Marítimo ha movilizado al barco Clara Campoamor, especializado en la gestión de derrames contaminantes. Además, un avión de Salvamento Marítimo sobrevolará la zona.