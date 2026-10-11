La UBA y el CIN lanzaron una campaña para convocar a la nueva Marcha Federal Universitaria

Uno de los principales puntos de conflicto es la diferencia entre los fondos previstos por el Gobierno y los que las autoridades universitarias consideran necesarios para sostener el funcionamiento de las instituciones. Mientras el proyecto oficial contempla $7,3 billones para las universidades nacionales, el CIN estima que se requieren alrededor de $11 billones para cubrir los gastos y el pago de haberes.

El reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario

El eje central de la movilización será la exigencia de cumplimiento efectivo de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario. La norma fue aprobada por el Congreso luego de que el Senado insistiera con su sanción tras el veto presidencial, pero su implementación continúa en el centro de la disputa entre el Gobierno y las universidades.

En paralelo, los sindicatos docentes y no docentes reclaman una recomposición salarial acumulada del 33,4%, con el objetivo de recuperar el poder adquisitivo perdido frente a la inflación. La protesta reunirá así distintas demandas de la comunidad educativa, que busca una respuesta tanto a la situación salarial como a la falta de recursos para garantizar el funcionamiento del sistema universitario público.