Licitación de Tecnópolis: Perfeta Producciones superó por $20.700 millones a Buenos Aires Arena

Proyecto técnico: Hasta 40 puntos.

Plan de inversión: Hasta 30 puntos.

Canon económico ofertado: Hasta 20 puntos.

Antecedentes de los oferentes: Hasta 10 puntos.

Con los números presentados, Perfeta Producciones (asociada a Fénix Entertainment) tomó la delantera en los rubros con parámetros objetivos de medición (canon ofrecido y antecedentes). La resolución final del certamen quedará ahora en manos de la AABE, que deberá ponderar los 70 puntos restantes vinculados a la evaluación del proyecto y la viabilidad del plan de inversión.

Dos gigantes del entretenimiento en pugna

El concurso por el predio de Villa Martelli —destinado a actividades recreativas, culturales, deportivas y de esparcimiento— enfrenta a dos consorcios con fuerte presencia nacional e internacional: