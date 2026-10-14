Licitación de Tecnópolis: Perfeta Producciones superó por $20.700 millones a Buenos Aires Arena
La propuesta está encabezada por el empresario Marcelo Fígoli supera en $20.700 millones la oferta de Buenos Aires Arena, de La Nación.
La licitación pública convocada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para definir la concesión de uso y explotación comercial del predio de Tecnópolis por los próximos 25 años ingresó en su fase de definición.
Tras la apertura de las ofertas económicas, la firma Perfeta Producciones S.A. quedó posicionada al frente de la compulsa al superar por una diferencia de $20.700 millones a su competidora, la alianza Buenos Aires Arena S.A..
Según consta en la documentación oficial del concurso, la propuesta global de Perfeta Producciones alcanzó los $204.000 millones, superando en aproximadamente un 11% la oferta de $183.300 millones presentada por Concesión Villa Martelli BAA SAPU (Buenos Aires Arena).
Licitación de Tecnópolis: las cifras del canon mensual y el criterio de evaluación
Dado que la concesión proyecta un plazo de explotación de 300 meses (25 años), la propuesta de Perfeta equivale a un pago de canon de $680 millones mensuales, frente a los $611 millones mensuales ofertados por Buenos Aires Arena —cifra que coincidía exactamente con el piso mínimo fijado en las bases de la licitación—.
El pliego de la AABE establece una escala de puntuación sobre un total de 100 puntos:
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Proyecto técnico: Hasta 40 puntos.
Plan de inversión: Hasta 30 puntos.
Canon económico ofertado: Hasta 20 puntos.
Antecedentes de los oferentes: Hasta 10 puntos.
Con los números presentados, Perfeta Producciones (asociada a Fénix Entertainment) tomó la delantera en los rubros con parámetros objetivos de medición (canon ofrecido y antecedentes). La resolución final del certamen quedará ahora en manos de la AABE, que deberá ponderar los 70 puntos restantes vinculados a la evaluación del proyecto y la viabilidad del plan de inversión.
Dos gigantes del entretenimiento en pugna
El concurso por el predio de Villa Martelli —destinado a actividades recreativas, culturales, deportivas y de esparcimiento— enfrenta a dos consorcios con fuerte presencia nacional e internacional:
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Perfeta Producciones / Fénix Entertainment: La propuesta está encabezada por el empresario Marcelo Fígoli (fundador de Perfeta y titular de Fénix Entertainment) en alianza estratégica con el gigante global AEG Worldwide (operador mundial de eventos y estadios con más de 100 millones de espectadores anuales) y CMN. Entre los antecedentes de gestión del grupo figura la reciente adjudicación de la concesión por 20 años del Aconcagua Arena en la provincia de Mendoza.
Buenos Aires Arena (La Nación / Live Nation): El grupo operador del Movistar Arena compite con el respaldo del gigante internacional Live Nation Entertainment —que en junio adquirió la participación mayoritaria de la firma— y el S.A. La Nación, que mantiene una porción accionaria de la sociedad en su apuesta por expandir su presencia en el mercado del entretenimiento en vivo.
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