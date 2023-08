Caso Lucio Dupuy: su abuelo insistió en sumar el agravante de odio de género a las asesinas

lucio dupuy

Ramón Dupuy también alertó sobre la cantidad de chicos asesinados. "Después de 2021, 96 chicos más fueron asesinados. No queremos que siga sucediendo esto. Queremos dejar este precedente porque vaya casualidad: son 38 chicos asesinados por parejas igualitarias y los 38 son varones", enfatizó.

"A través de la Fundación Lucio Abel Dupuy estamos armando equipos de trabajo. Nos vamos haciendo responsables de los casos que están sucediendo. Estoy en Chaco. Vinimos a una feria de un libro judicial. Fuimos invitados a exponer la Ley Lucio. Vinimos a agradecer a Chaco el haber adherido a la ley".

lucio y asesinas.jpg

"Me llevo no menos de 150 casos de Chaco. Lamentablemente siguen sucediendo cosas, aunque se cambió muchísimo la temática de la niñez pero que tiene que cambiar muchísimo más. Nosotros marcamos una línea, que es cambiar el sistema de la niñez para que estén protegidos y sus derechos no sean vulnerados. Es el gran trabajo que tenemos", concluyó el abuelo de Lucio.