Marcas de Maradona: Matías Morla, su cuñado y dos hermanas de Diego irán a juicio oral
El Tribunal Oral N°1 rechazó una propuesta monetaria de probation presentada por la defensa y envió a debate la causa por presunta administración fraudulenta.
El exabogado de Diego Maradona, Matías Morla, deberá afrontar un juicio oral y público acusado de presunta administración fraudulenta en perjuicio de las hijas del astro futbolístico. La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral N°1, que rechazó la propuesta de suspensión de juicio a prueba (probation) impulsada por su defensa para intentar frenar el proceso judicial. La medida alcanza también a su cuñado, Maximiliano Pomargo, y a dos de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel "Kitty" Maradona y Ana María Maradona, quienes integraban junto al letrado el esquema de gestión de las firmas comerciales.
Para evitar llegar a la instancia del debate público, la representación legal de Morla había presentado una propuesta de reparación económica mediante el pago de 100.000 dólares, suma equivalente a unos 150 millones de pesos. Sin embargo, los magistrados desestimaron el ofrecimiento de probation al considerar que no solucionaba el conflicto de fondo por los derechos patrimoniales y comerciales derivados de la figura del ídolo, ratificando que el caso debe dirimirse en un juicio oral.
El origen del conflicto y el rechazo a la probation
La disputa legal se centra en la titularidad y explotación de las marcas registradas a nombre de Maradona, un activo de enorme valor económico por los contratos y licencias que genera a nivel global. Las hijas del Diez cuestionan la administración ejercida por el entorno del abogado tras la muerte del exfutbolista, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, sosteniendo que las maniobras realizadas con los derechos comerciales afectaron de forma directa la herencia que les corresponde como herederas universales.
Con el rechazo del acuerdo económico dictaminado por el tribunal, la causa entra formalmente en su etapa decisiva. En las próximas semanas se definirán las fechas para las audiencias del debate oral, donde Morla, Pomargo y las dos hermanas de Diego deberán responder formalmente por las imputaciones de defraudación y manejo irregular del patrimonio del astro argentino.
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