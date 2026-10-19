Marcas de Maradona: Matías Morla, su cuñado y dos hermanas de Diego irán a juicio oral

El exabogado de Diego Maradona, Matías Morla, deberá afrontar un juicio oral y público acusado de presunta administración fraudulenta en perjuicio de las hijas del astro futbolístico. La resolución fue adoptada por el Tribunal Oral N°1, que rechazó la propuesta de suspensión de juicio a prueba (probation) impulsada por su defensa para intentar frenar el proceso judicial. La medida alcanza también a su cuñado, Maximiliano Pomargo, y a dos de las hermanas del exfutbolista, Rita Mabel "Kitty" Maradona y Ana María Maradona, quienes integraban junto al letrado el esquema de gestión de las firmas comerciales.