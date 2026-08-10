Aseguran que Matías Morla ofrecería cifra millonaria para evitar el juicio oral por la causa de Diego Maradona
El ex apoderado del Diez habría presentado una propuesta de probation que contemplaría el pago en seis cuotas y tareas comunitarias.
Matías Morla buscaría evitar el juicio oral en la causa en la que se encuentra procesado por presunta defraudación por administración fraudulenta vinculada al manejo de los negocios relacionados con la imagen y las marcas de Diego Armando Maradona. Para lograrlo, su defensa habría presentado ante la Justicia una propuesta de suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
El planteo contemplaría el desembolso de 150 millones de pesos, además de la realización de tareas comunitarias. La suma sería abonada en seis cuotas mensuales y consecutivas, mientras que la familia de Maradona deberá evaluar si acepta el ofrecimiento.
La presentación fue realizada ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°17 por los abogados Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, quienes representan a Morla. En el escrito, la defensa habría planteado que la alternativa permitiría ponerle fin a un expediente que lleva varios años y que, según su interpretación, estaría relacionado principalmente con una disputa económica.
“Concretamente ofrece la suma de $150.000.000 a pagar en seis cuotas iguales mensuales y consecutivas de $25.000.000”, detallaron los abogados en la presentación judicial.
Qué cuestiona la familia de Maradona
La denuncia fue impulsada por los hijos de Diego Maradona: Dalma, Gianinna, Jana, Diego Armando Junior y Diego Fernando. La acusación apunta al manejo de los ingresos derivados de la explotación comercial de las marcas vinculadas al exfutbolista y sostiene que sus herederos habrían quedado apartados de los beneficios económicos correspondientes.
La investigación también alcanza a Maximiliano Pomargo, quien fuera asistente de Maradona, y tiene como eje el funcionamiento de Sattvica SA, sociedad vinculada a la explotación de las marcas del ídolo.
Desde la defensa de Morla, sin embargo, sostendrían que no habría existido un delito penal y cuestionarían el avance de la causa. Cúneo Libarona hizo hincapié en los antecedentes favorables que, según explicó, tuvo su representado durante el expediente.
“Mi defendido fue sobreseído en dos oportunidades. La fiscalía consideró que no existe ningún delito y por eso renunció al impulso de la acción penal”.
El abogado también habría argumentado que el conflicto debería resolverse fuera del ámbito penal y que, precisamente por ese motivo, decidieron realizar una propuesta económica para intentar cerrar el expediente.
“Parece un juicio civil donde se persiguen cuestiones economicas. Y para poner fin a este largo proceso penal hicimos un ofrecimiento importante de dinero y propusimos realizar tareas comunitarias”, aseguró.
Una salida alternativa
La probation no sería una alternativa planteada únicamente para Morla. El mismo mecanismo habría sido solicitado por otros imputados del expediente, entre ellos Pomargo y Rita y Claudia Maradona.
Los abogados sostendrían que estarían dadas las condiciones para acceder a la suspensión del juicio a prueba debido a la escala penal del delito atribuido y a que Morla no tendría antecedentes. La propuesta, además del pago de $150 millones, incluiría actividades comunitarias durante el período que determine la Justicia.
La defensa buscaría que la suspensión del proceso se extienda durante un año y que el Ministerio Público Fiscal se expida sobre el planteo. En ese sentido, los abogados consideran que la intervención de la fiscalía debería limitarse a verificar si se cumplen los requisitos legales necesarios para conceder el beneficio.
Cúneo Libarona definió la propuesta como una alternativa destinada a poner fin a un enfrentamiento que, según su mirada, excedería el ámbito estrictamente penal: “Creemos que esta salida alternativa procesal es una solución pacificadora a un conflicto familiar de larga data, con varias falencias probatorias, desprolijidades, donde todos son y fueron perjudicados”.
Y agregó: “Y a pesar de la inocencia de Matías Morla, hicimos un ofrecimiento muy razonable y sentido a la familia de Maradona”.
Ahora, los herederos de Maradona deberán analizar la propuesta económica y la Justicia tendrá que resolver si corresponde avanzar con la probation. De aceptarse, Morla podría evitar la instancia de juicio oral en una causa que mantiene enfrentados desde hace años a distintos integrantes del entorno del fallecido ídolo.
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