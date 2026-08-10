Aseguran que Matías Morla ofrecería cifra millonaria para evitar el juicio oral por la causa de Diego Maradona

La investigación también alcanza a Maximiliano Pomargo, quien fuera asistente de Maradona, y tiene como eje el funcionamiento de Sattvica SA, sociedad vinculada a la explotación de las marcas del ídolo.

Desde la defensa de Morla, sin embargo, sostendrían que no habría existido un delito penal y cuestionarían el avance de la causa. Cúneo Libarona hizo hincapié en los antecedentes favorables que, según explicó, tuvo su representado durante el expediente.

“Mi defendido fue sobreseído en dos oportunidades. La fiscalía consideró que no existe ningún delito y por eso renunció al impulso de la acción penal”.

El abogado también habría argumentado que el conflicto debería resolverse fuera del ámbito penal y que, precisamente por ese motivo, decidieron realizar una propuesta económica para intentar cerrar el expediente.

“Parece un juicio civil donde se persiguen cuestiones economicas. Y para poner fin a este largo proceso penal hicimos un ofrecimiento importante de dinero y propusimos realizar tareas comunitarias”, aseguró.

Una salida alternativa

La probation no sería una alternativa planteada únicamente para Morla. El mismo mecanismo habría sido solicitado por otros imputados del expediente, entre ellos Pomargo y Rita y Claudia Maradona.

Los abogados sostendrían que estarían dadas las condiciones para acceder a la suspensión del juicio a prueba debido a la escala penal del delito atribuido y a que Morla no tendría antecedentes. La propuesta, además del pago de $150 millones, incluiría actividades comunitarias durante el período que determine la Justicia.

La defensa buscaría que la suspensión del proceso se extienda durante un año y que el Ministerio Público Fiscal se expida sobre el planteo. En ese sentido, los abogados consideran que la intervención de la fiscalía debería limitarse a verificar si se cumplen los requisitos legales necesarios para conceder el beneficio.

Cúneo Libarona definió la propuesta como una alternativa destinada a poner fin a un enfrentamiento que, según su mirada, excedería el ámbito estrictamente penal: “Creemos que esta salida alternativa procesal es una solución pacificadora a un conflicto familiar de larga data, con varias falencias probatorias, desprolijidades, donde todos son y fueron perjudicados”.

Y agregó: “Y a pesar de la inocencia de Matías Morla, hicimos un ofrecimiento muy razonable y sentido a la familia de Maradona”.

Ahora, los herederos de Maradona deberán analizar la propuesta económica y la Justicia tendrá que resolver si corresponde avanzar con la probation. De aceptarse, Morla podría evitar la instancia de juicio oral en una causa que mantiene enfrentados desde hace años a distintos integrantes del entorno del fallecido ídolo.