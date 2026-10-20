Paro de subtes: comunicado oficial de metrodelegados
Los gremialistas anunciaron un paro de subtes total tras la detención de sus delegados. Exigen la inmediata liberación.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSYP) emitió un duro comunicado oficial para ratificar el sorpresivo paro de subtes que paraliza a todas las líneas de transporte. La medida de fuerza responde a la detención arbitraria de dos trabajadores por parte de la Policía porteña.
Qué dice el comunicado sobre el paro de subtes
IMPORTANTE: Paro de subte sorpresivo: las líneas afectadas
El texto firmado por los referentes sindicales Néstor Segovia y Virginia Bouvet detalla los motivos que originaron la repentina interrupción total del servicio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este 20 de octubre.
A través del documento formal, las autoridades de la AGTSYP precisaron:
- El origen del conflicto: el fuerte reclamo comenzó frente a una sanción calificada como abusiva que fue aplicada previamente a un compañero del sector.
- La falta de diálogo: ante la negativa de las autoridades de la empresa, los trabajadores realizaban una medida pacífica de apertura de molinetes en la estación Juan Manuel de Rosas (Línea B), lo que derivó en la aprehensión policial de los delegados.
- La medida de fuerza: el gremio advirtió categóricamente que no habrá servicio hasta lograr la inmediata liberación de los compañeros detenidos y exigió el cese de la represión en las estaciones.
El fuerte descargo
Mientras los metrodelegados eran trasladados a la sede de la OSI en el microcentro porteño, el secretario ejecutivo Claudio Dellecarbonara —uno de los detenidos junto a Facundo Heredia— denunció públicamente que fueron apresados de forma ilegal simplemente por defender los derechos laborales y cuidar el servicio para los usuarios del subterráneo.
Finalmente, los referentes del gremio remarcaron que "la protesta social y la organización sindical no son delito, son un derecho". Frente a esta situación de extrema tensión, llamaron a todas las organizaciones y a la sociedad a rodear de solidaridad al sindicato para resistir las medidas judiciales y policiales.
Te puede interesar
Dejá tu comentario