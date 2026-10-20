Por qué hay paro de subtes y Premetro
El sorpresivo paro de subtes y Premetro paraliza a toda la Ciudad. La detención de dos metrodelegados desató la medida de fuerza en todas las líneas.
La mañana de este martes se vio sacudida por un inminente paro de subtes que afecta a miles de pasajeros. El gremio de los metrodelegados decidió interrumpir el servicio de transporte tras un tenso enfrentamiento con la policía porteña, lo que derivó en la detención de dos delegados sindicales en la Línea B.
El origen del conflicto y el sorpresivo paro de subtes
IMPORTANTE: Paro de subtes sorpresivo: las líneas afectadas
El sindicato AGTSyP se encontraba en estado de alerta debido a la presencia de empresas tercerizadas. Según denunció la organización, estas firmas realizan tareas que corresponden exclusivamente al personal de mantenimiento del subterráneo, lo que representa una violación del convenio colectivo de trabajo.
La protesta inicial de esta jornada consistió en la apertura de molinetes en la Línea B desde las 7 de la mañana. Sin embargo, el reclamo sindical escaló rápidamente:
- Intervención policial: efectivos de la Policía de la Ciudad intentaron impedir la medida de fuerza en la estación Juan Manuel de Rosas.
- Detenciones: ante la negativa de los trabajadores a frenar la protesta, los agentes detuvieron a los metrodelegados Facundo Heredia y Claudio Dellecarbonara.
- Tensión en el andén: a través de registros audiovisuales, se pudo observar el momento exacto en el que los efectivos policiales arrinconan, forcejean y reducen a los trabajadores en las instalaciones de la estación.
A raíz de este episodio, la conducción gremial exigió el cese inmediato de las tareas tercerizadas y la liberación de sus compañeros, responsabilizando a la empresa concesionaria Emova por la ruptura de la paz social.
Qué líneas están afectadas hoy por la medida de fuerza
Tras los incidentes, la empresa concesionaria y las cuentas oficiales del servicio confirmaron la interrupción de las distintas trazas. El estado actual de la red es el siguiente:
- Línea A: Servicio interrumpido.
- Línea B: Servicio interrumpido.
- Línea C: Servicio interrumpido.
- Línea D: Servicio interrumpido.
- Línea E: Servicio interrumpido.
- Línea F: Servicio interrumpido.
- Línea H: Servicio interrumpido.
- Premetro: Servicio interrumpido.
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