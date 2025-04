Quién era la víctima más joven del trágico choque en Panamericana

La víctima más joven del incidente automovilístico fue identificada como María Victoria Rinaldo, de 18 años, que desde hacía unos meses había iniciado con un emprendimiento de esculpidas.

Pero, la verdadera pasión de la joven era la creación de contenido para redes sociales: "Estoy harta de fingir que no quiero ser una influencer que sube toda su vida a Instagram y hace 'get ready with me' en Tiktok", había compartido hace pocos días en su cuenta de Twitter.

Mientras trabajaba para cumplir sus sueños, Vicky, como la llamaban sus seres queridos, subía en su cuenta de TikTok retos de baile, estilo de vida y consejos de belleza, entre videos.

Tragedia en Panamericana: Quiénes son las otras víctimas del choque

Uno de los jóvenes que falleció esta mañana era Jeremías Méndez. Con 20 años, era basquetbolista e integraba el plantel del club Defensores de Hurlingham. Vivía en Pilar y, en lo que respecta al fútbol, era fanático de Chacarita.

Otro vecino de Pilar que murió en la tragedia ocurrida en Panamericana fue Ramiro Naim Garraza Brignani, de 21 años. Solía compartir fotos con los otros jóvenes que iban a bordo del auto siniestrado en su cuenta de Instagram. En algunas imágenes de sus redes sociales, aparecía tocando la guitarra.

También de 21 años, Alejo Facundo Turko vio el fin de su vida en la madrugada de este sábado. Según los registros, residía en la localidad pilarense de Del Viso. Trabajaba en la Municipalidad de Pilar.

Con respecto a las mujeres que murieron en el accidente, se encontraba allí Natanaela Nataly Espinoza, de 20 años, también residente en Pilar. Horas antes del choque, compartió en sus historias de Instagram publicaciones relacionadas con una salida nocturna en un boliche ubicado en la zona de un reconocido shopping del partido de Malvinas Argentinas.

accidentes de panamericana

Tragedia en Panamericana: Qué pudo haber causado el incidente

Aunque aún se esperan peritajes definitivos, se investiga un posible desperfecto mecánico como causa del accidente, puntualmente la rotura de un buje en la rueda delantera derecha. No hubo otros vehículos involucrados en el siniestro.

En el asfalto de la autopista se ve marcada la frenada del vehículo antes de terminar el pasto, al costado de la ruta. Se presume, además, que el primer cuerpo salió despedido a la altura de la zanja. Por otro lado, se espera la declaración de un testigo en las próximas horas.

Las causas del siniestro son investigadas por la UFI N°4 de Pilar, a cargo del fiscal Pablo Menteguiaga. Amén del desperfecto técnico que podría haber habido, una de las principales hipótesis apunta a una posible imprudencia al volante.