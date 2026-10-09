Renovación de la licencia de conducir: edades límite y vigencia del registro

Qué hay que hacer para renovar la licencia de conducir en la Argentina

Para extender la vigencia de la licencia de conducir, es obligatorio presentar un certificado de aptitud psicofísica emitido por profesionales o centros médicos habilitados e inscriptos ante la ANSV. Además, la autoridad de aplicación define cuáles son las capacidades que deben evaluarse. Cualquier médico autorizado puede expedir esta constancia, siempre que respete los requisitos y protocolos establecidos por el organismo.