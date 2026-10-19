Represión en Marcha Universitaria: denuncian penalmente a los responsables y piden investigar a funcionarios

En ese contexto, el organismo pidió investigar posibles delitos de abuso de autoridad, estrago, detención ilegal, torturas o malos tratos, entre otros, y establecer quiénes impartieron las órdenes y qué responsabilidad les corresponde a los agentes que participaron del despliegue.

La presentación busca que la investigación no se limite a los efectivos que estuvieron en la calle, sino que alcance también a los funcionarios políticos y a la cadena de mando que intervino en la planificación y conducción del operativo.

El Comité contra la Tortura también advirtió sobre el operativo

En paralelo, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) monitoreó el despliegue de seguridad y advirtió sobre un “uso abusivo y desproporcionado de la fuerza” durante la movilización.

De acuerdo con el relevamiento del organismo, se utilizaron gases lacrimógenos, postas de goma, dispositivos Byrna con agentes químicos, gas pimienta y camiones hidrantes. Los elementos empleados afectaron no solo a manifestantes, sino también a transeúntes, periodistas, equipos de primeros auxilios y representantes de organismos de derechos humanos.

El CNPT informó que se registraron cuatro detenciones de personas adultas y la aprehensión de dos adolescentes, de 14 y 17 años. El comité intervino específicamente en el caso del adolescente de 14 años.

Las tareas de monitoreo fueron realizadas junto con el Mecanismo Local de Prevención de la Tortura de la Ciudad de Buenos Aires y la CPM, en el marco de sus funciones de prevención de la tortura y otros malos tratos.

El Comité Nacional informó que continúa documentando las irregularidades y las posibles vulneraciones de derechos detectadas durante el operativo, con el objetivo de ponerlas en conocimiento de las autoridades competentes y promover las investigaciones correspondientes.

La denuncia penal de la CPM abre así un reclamo para determinar las responsabilidades penales por el accionar de las fuerzas de seguridad durante una movilización universitaria, en la que, según los organismos de prevención de la tortura, resultaron afectados cientos de personas y también quienes cumplían tareas de asistencia, cobertura periodística y monitoreo de derechos humanos.