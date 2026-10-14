Salud: prohibieron la venta de un popular juguete importado de China por contener sustancias tóxicas

A partir de estos resultados, el Ministerio de Salud recomendó evaluar el retiro de productos fabricados con el mismo material, origen y línea comercial, incluidas las diferentes variantes de juguetes blandos comercializados bajo la marca Pinch Family.

Se trata de juguetes de origen chino que se presentan en diferentes modelos, variantes y formatos. La normativa advirtió que, en muchos casos, estos artículos se comercializan sin información ni advertencias en español.

Disposición 804/2026: