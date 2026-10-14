Salud: prohibieron la venta de un popular juguete importado de China por contener sustancias tóxicas
La flexibilización de los controles sobre las importaciones ya tiene su correlato y crece la preocupación por el impacto sobre la salud de la población.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación prohibió este miércoles la venta en todo el país de unos populares juguetes infantiles de la marca Pinch Family luego de que análisis de laboratorio detectaran concentraciones de una sustancia química superiores a los límites permitidos y que son, por lo tanto, perjudiciales para la salud.
Así quedó plasmado en la Disposición 804/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se dispuso la prohibición de la venta de los juguetes blandos más conocidos como Squishy o Squeezy, fabricados en China y comercializados bajo la marca Pinch Family, en sus distintas presentaciones, modelos y formatos, que no cuenten con las certificaciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Y estableció además que los importadores, distribuidores y comerciantes deberán destruir y desechar de manera segura e inmediata los productos alcanzados por la prohibición.
Perjudicial para la salud
La decisión de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación se fundamentó en un informe elaborado por el laboratorio de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ), acreditado por el Organismo Argentino de Acreditación. Los estudios realizados sobre muestras del producto denominado Squeezy Pinch Family detectaron la presencia de bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP), una sustancia química utilizada como plastificante, en una concentración superior al 0,2% del peso del material.
Ese resultado superó el límite máximo permitido del 0,1%, establecido por la Resolución 583/2008 del Ministerio de Salud y sus modificatorias. El informe concluyó que las muestras analizadas no cumplían con los parámetros de seguridad exigidos para la comercialización de juguetes infantiles.
A partir de estos resultados, el Ministerio de Salud recomendó evaluar el retiro de productos fabricados con el mismo material, origen y línea comercial, incluidas las diferentes variantes de juguetes blandos comercializados bajo la marca Pinch Family.
Se trata de juguetes de origen chino que se presentan en diferentes modelos, variantes y formatos. La normativa advirtió que, en muchos casos, estos artículos se comercializan sin información ni advertencias en español.
Disposición 804/2026:
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