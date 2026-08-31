"Dumpling Squishy": prohibieron su venta por posibles riesgos químicos para los chicos
Estos juguetes podrían contener sustancias peligrosas con potencial cancerígeno y mutagénico, con riesgos asociados al contacto dérmico o a la inhalación.
La subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial del Ministerio de Economía de la Nación prohibió este lunes la venta en todo el país de un popular juguete tras vincularlo con riesgos químicos para la salud de los chicos que lo utilizan. Así quedó plasmado en la Disposición 690/2026 publicada hoy en el Boletín Oficial. Allí se prohibió la importación, fabricación, comercialización y almacenamiento de juguetes blandos tipo “squeeze toy/squishy” con forma de gyoza o dumpling,
La medida alcanza a artículos comercializados bajo nombres como “Squeezy Duplings”, “Dumpling Squishy”, “Dumpling Squishy Viral con Glitter y Orbis” y “Dumpling Squishy con Steamer Box”, además de versiones genéricas sin marca declarada. El alcance de la decisión no se limita a la venta al público. También obliga a importadores, fabricantes y comerciantes a retirar existencias y destruirlas o desecharlas de forma segura e inmediata.
El eje de la medida está en la seguridad del producto ya que, se advirte en la Disposición 690/2026 estos juguetes podrían contener benceno, ftalatos u otros químicos tóxicos en porcentajes superiores a los permitidos por las normas técnicas de seguridad aplicables en la Argentina.
Entre los considerandos de la medida, el Gobierno advirtió que recibió denuncias sobre la comercialización de juguetes infantiles importados que podrían incorporar sustancias peligrosas en niveles por encima de los autorizados por la regulación técnica. Entre esas sustancias, el texto menciona compuestos con potencial cancerígeno y mutagénico, con riesgos asociados al contacto dérmico o a la inhalación.
La medida también incorpora referencias a antecedentes internacionales. El expediente oficial indica que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) acercó denuncias y que la autoridad tomó conocimiento de una alerta emitida en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre productos de características similares. Esa alerta apuntó a impedir la comercialización y advertir a la población por riesgos químicos considerados de alta peligrosidad para la salud.
Dentro de los elementos señalados por la disposición aparece otro aspecto: muchos de estos productos se ofrecían sin información o advertencias en idioma nacional, pese a tratarse de juguetes destinados al uso infantil.
Quedaron excluidos de la medida los fabricantes, importadores o comercializadores que, respecto de los juguetes enumerados, cuenten con declaración jurada de conformidad y toda otra certificación que asegure la inocuidad del producto y acredite ajuste estricto a la normativa técnica de seguridad en juguetes. En esos casos, la Dirección General de Aduanas podrá liberar la importación tras verificar el cumplimiento de ese requisito.
Disposición 690/2026:
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