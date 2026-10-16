Sorpresa en Mar del Plata: nació una cría de elefante marino frente al ex Asilo Unzué
El nacimiento ocurrió este viernes, donde la madre permanecía desde hacía varios días. Instalaron un perímetro de protección y pidieron mantener distancia.
Una cría de elefante marino nació este viernes por la mañana en la costa de Mar del Plata, frente al ex Asilo Unzué. Tanto la madre como el cachorro se encuentran en buen estado, pero las autoridades solicitaron a vecinos y turistas respetar una serie de medidas para protegerlos durante las primeras semanas de vida.
A través del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) y Defensa Civil, el Municipio dispuso un perímetro de seguridad para evitar que la presencia de personas o mascotas altere el comportamiento de los animales. El ejemplar de elefante marino, identificado como Mirounga leonina, permanecía descansando en la playa desde hacía varios días antes de dar a luz.
Nació una cría de elefante marino en Mar del Plata
La presencia de estos animales en las costas marplatenses es habitual durante esta época del año, que coincide con la temporada de parición. También se registraron en años anteriores apariciones aisladas de ejemplares en distintos sectores de las playas de la ciudad.
Según explicó Natalia Martino, bióloga y guardaparques del EMSUR, resulta fundamental reducir las posibles perturbaciones durante las primeras horas posteriores al nacimiento y los días siguientes.
“Durante las primeras horas posteriores al nacimiento y los días siguientes, es fundamental reducir todo riesgo que pueda afectar el vínculo entre la madre y la cría. Si el cachorro se aleja, la madre tiene que poder controlar ese comportamiento de manera tranquila”, señaló la especialista.
¿Por qué es importante no acercarse a la madre y su cría?
El período de amamantamiento dura aproximadamente entre 25 y 30 días y es determinante para el desarrollo del cachorro. Durante ese tiempo, la leche materna le proporciona los nutrientes y la energía necesarios para aumentar de peso y prepararse para sobrevivir una vez finalizada la lactancia.
En esta etapa, la madre no se alimenta y, por lo general, tampoco ingresa al agua. Cuando termina el amamantamiento, se produce el destete y la hembra abandona a la cría, que permanece en la playa. Por ese motivo, cualquier situación que genere estrés o altere el vínculo entre ambos animales puede poner en riesgo el proceso natural.
Las recomendaciones para proteger a los elefantes marinos
Defensa Civil estableció un perímetro de protección de aproximadamente 20 metros alrededor de los animales. Alfredo Rodríguez, titular del área, pidió respetar las medidas preventivas. “Vamos a establecer un vallado a unos 20 metros, pero pedimos que no se acerquen, no los toquen, no vengan con perros y, especialmente, que no intenten meter al cachorro al agua”, advirtió.
Las principales recomendaciones para vecinos y turistas son:
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Mantener una distancia mínima de 20 metros.
No tocar ni acercarse a la madre o a la cría.
Evitar llevar perros al sector.
No circular con vehículos cerca de los animales.
No intentar trasladar al cachorro ni introducirlo en el agua.
Desde el Municipio remarcaron que la colaboración de la comunidad es esencial para que la madre pueda amamantar a su cría sin interrupciones y ambos animales atraviesen esta etapa en condiciones adecuadas.
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