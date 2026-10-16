Sorpresa en Mar del Plata: nació una cría de elefante marino frente al ex Asilo Unzué

¿Por qué es importante no acercarse a la madre y su cría?

El período de amamantamiento dura aproximadamente entre 25 y 30 días y es determinante para el desarrollo del cachorro. Durante ese tiempo, la leche materna le proporciona los nutrientes y la energía necesarios para aumentar de peso y prepararse para sobrevivir una vez finalizada la lactancia.

En esta etapa, la madre no se alimenta y, por lo general, tampoco ingresa al agua. Cuando termina el amamantamiento, se produce el destete y la hembra abandona a la cría, que permanece en la playa. Por ese motivo, cualquier situación que genere estrés o altere el vínculo entre ambos animales puede poner en riesgo el proceso natural.

Las recomendaciones para proteger a los elefantes marinos

Defensa Civil estableció un perímetro de protección de aproximadamente 20 metros alrededor de los animales. Alfredo Rodríguez, titular del área, pidió respetar las medidas preventivas. “Vamos a establecer un vallado a unos 20 metros, pero pedimos que no se acerquen, no los toquen, no vengan con perros y, especialmente, que no intenten meter al cachorro al agua”, advirtió.

Las principales recomendaciones para vecinos y turistas son:

Mantener una distancia mínima de 20 metros.

No tocar ni acercarse a la madre o a la cría.

Evitar llevar perros al sector.

No circular con vehículos cerca de los animales.

No intentar trasladar al cachorro ni introducirlo en el agua.

Desde el Municipio remarcaron que la colaboración de la comunidad es esencial para que la madre pueda amamantar a su cría sin interrupciones y ambos animales atraviesen esta etapa en condiciones adecuadas.