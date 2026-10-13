Tati Leclercq rompió el silencio tras el escándalo del propofol: qué dijo

El texto de Leclercq cierra con una definición sobre la postura que tomó frente al proceso judicial: “Me negué a aceptar que el peor relato que alguien hubiera construido sobre mí fuera también el último”.

Causa propofol: la investigación contra Tati Leclercq

Chantal Leclercq y Delfina Lanusse están siendo investigadas por el robo de medicamentos de hospitales

Tati Leclercq investigada por el presunto robo de propofol del Hospital Rivadavia. La investigación contempla medidas para reconstruir la trazabilidad de los fármacos, revisar los registros hospitalarios y analizar documentación vinculada con el uso de esas sustancias.

En paralelo se desarrolla la causa principal que involucra a su amiga y colega Delfina “Fini” Lanusse y al médico anestesiólogo Hernán Boveri. Ambos están procesados por el presunto robo de propofol y equipos médicos del Hospital Italiano durante casi tres años.

En esa causa, la anestesióloga declaró como testigo y relató episodios que vinculaban a Lanusse con el consumo de anestésicos fuera del ámbito hospitalario. El juez Javier Sánchez Sarmiento valoró ese relato junto con otras declaraciones y elementos incorporados al expediente.