Imputaron a Tati Leclercq: qué encontraron en el laundry de su edificio

No obstante, la médica fue allanada la semana pasada en el marco de ese expediente. Los procedimientos, ordenados por el fiscal Eduardo Cubría, se realizaron en su casa familiar del country Santa Bárbara de Tigre y en un departamento vinculado a la joven, situado sobre la avenida Santa Fe.

En el primero de los allanamientos, la Policía de la Ciudad secuestró dispositivos electrónicos, mientras que en el segundo no se encontraron elementos relevantes para la investigación.

La orden judicial también contemplaba la búsqueda de ampollas de anestésicos similares a los encontrados en el departamento de Zalazar, pero esos elementos no fueron hallados en ninguno de los domicilios vinculados a Leclercq.

Macabro hallazgo en el laundry del edificio de Tati Leclercq

Sin embargo, vecinos del edificio de Santa Fe recordaron un episodio ocurrido tiempo atrás y que quedó registrado en el chat grupal. Las conversaciones pertenecen a mayo de 2025, cuando se encontraron dos agujas hipodérmicas en laundry del edificio.

La primera aguja fue encontrada el 22 de mayo de 2025: "Buenas, por favor, revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras y secadoras. Me encontré con todo esto en el filtro de las secadoras”, reportó un vecino.

Tati Leclercq

Tan solo tres días más tarde, otra vecina escribió: “Por favor revisen antes de lavar y secar. Es un peligro esto”.

Tati Leclercq

Leclercq, que forma parte del grupo de chat, no hizo ningún tipo de comentario al respecto.

La investigación continúa en curso y busca determinar el alcance de las responsabilidades en torno al presunto robo y desvío de medicamentos.