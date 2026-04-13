Imputaron a Tati Leclercq: qué encontraron en el laundry de su edificio
La médica es investigada por administración fraudulenta y robo de anestésicos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su residencia.
La médica residente Chantal “Tati” Leclercq fue imputada este lunes por la Justicia en el marco del escándalo de las llamadas “propofest”, una investigación que involucra el presunto uso y desvío ilegal de analgésicos. La acusación es por administración fraudulenta, ya que se sospecha que habría sustraído medicamentos del Hospital Rivadavia, donde realizaba su especialización en anestesiología.
La causa se inició a partir de una denuncia realizada ante la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) por parte de un médico que habría visto a Leclercq bajo los efectos de sustancias mientras trabajaba dentro del hospital. En una reunión realizada a principios de marzo, la residente de tercer año admitió haber consumido drogas como propofol, ketamina, fentanilo y midazolam. Ahora se investiga si las robó del stock del centro de salud.
Con esa información, la Asociación de Anestesia amplió una denuncia previa que ya involucraba al anestesiólogo Hernán Boveri y a la médica residente Delfina “Fini” Lanusse por hechos similares en el Hospital Italiano. En ese expediente, el juez Javier Sánchez Sarmiento procesó días atrás a ambos médicos, también por administración fraudulenta.
La situación de Leclercq, por el contrario, se tramita en una causa independiente en el Juzgado N°56, a cargo de Alejandro Litvack.
Si bien su nombre aparece vinculado en el contexto general de la investigación, Leclercq no está imputada en la causa que investiga la muerte del anestesiólogo Alejandro Zalazar, ocurrida en febrero pasado. El profesional fue hallado sin vida en su departamento del barrio de Palermo, con una vía conectada y elementos médicos descartables en la escena.
No obstante, la médica fue allanada la semana pasada en el marco de ese expediente. Los procedimientos, ordenados por el fiscal Eduardo Cubría, se realizaron en su casa familiar del country Santa Bárbara de Tigre y en un departamento vinculado a la joven, situado sobre la avenida Santa Fe.
En el primero de los allanamientos, la Policía de la Ciudad secuestró dispositivos electrónicos, mientras que en el segundo no se encontraron elementos relevantes para la investigación.
La orden judicial también contemplaba la búsqueda de ampollas de anestésicos similares a los encontrados en el departamento de Zalazar, pero esos elementos no fueron hallados en ninguno de los domicilios vinculados a Leclercq.
Macabro hallazgo en el laundry del edificio de Tati Leclercq
Sin embargo, vecinos del edificio de Santa Fe recordaron un episodio ocurrido tiempo atrás y que quedó registrado en el chat grupal. Las conversaciones pertenecen a mayo de 2025, cuando se encontraron dos agujas hipodérmicas en laundry del edificio.
La primera aguja fue encontrada el 22 de mayo de 2025: "Buenas, por favor, revisen los bolsillos de su ropa antes de mandarla a las lavadoras y secadoras. Me encontré con todo esto en el filtro de las secadoras”, reportó un vecino.
Tan solo tres días más tarde, otra vecina escribió: “Por favor revisen antes de lavar y secar. Es un peligro esto”.
Leclercq, que forma parte del grupo de chat, no hizo ningún tipo de comentario al respecto.
La investigación continúa en curso y busca determinar el alcance de las responsabilidades en torno al presunto robo y desvío de medicamentos.
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