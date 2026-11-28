La Plata: murió un motociclista de 36 años al chocar contra un auto
Un motociclista de 36 años falleció tras colisionar contra un Renault Mégane en Avenida 44 y 197. El conductor del auto dio negativo en el test de alcoholemia.
Un motociclista de 36 años perdió la vida en la madrugada de este sábado cuando chocó contra un automóvil en el cruce de Avenida 44 y 197, en Lisandro Olmos, partido de La Plata.
Efectivos del Subcomando Oeste arribaron al sitio tras recibir un alerta por un siniestro vial y hallaron al hombre caído sobre la Avenida 44, en el carril con dirección a la Ruta 2, ya sin signos vitales.
Una ambulancia del SIES se presentó en el lugar y la médica de guardia confirmó el fallecimiento del motociclista, que circulaba en una Zanella. El otro rodado implicado es un Renault Mégane, cuyo parabrisas quedó destruido y su parte delantera sufrió daños.
El conductor del auto, un joven de 21 años, se sometió a una prueba de alcoholemia que dio resultado negativo. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y la instruye la UFIJ N.° 14 del Departamento Judicial La Plata, con intervención del Juzgado de Garantías N.° 2.
Peritos trabajaron en la escena para determinar cómo se produjo el hecho, mientras la avenida permaneció cerrada durante el operativo.
El siniestro reaviva la discusión sobre la seguridad vial en la región, donde los motociclistas representan uno de los grupos más expuestos a lesiones graves y fatales en siniestros de tránsito. Especialistas remarcan la importancia de extremar las medidas de precaución en cruces de alto tránsito, respetar las velocidades máximas y utilizar siempre el casco homologado, elementos clave para reducir la gravedad de las consecuencias en este tipo de colisiones. Asimismo, señalan que la prevención requiere un compromiso conjunto entre conductores, peatones y autoridades, con el objetivo de promover una circulación más segura y evitar que hechos como este se repitan en las calles y avenidas de la ciudad. Las campañas de concientización y los controles vehiculares permanentes también resultan fundamentales para fortalecer la cultura vial y proteger la vida de quienes circulan a diario por las rutas y avenidas bonaerenses.
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