Trágico choque en Santa Fe: una pareja y su bebé murieron tras ser embestidos por una camioneta en la Ruta 11

Impacto fatal en plena ruta

El hecho se produjo pasadas las 19:40 a la altura del kilómetro 923, cuando ambos vehículos transitaban en el mismo sentido. Por motivos que ahora intenta esclarecer la Justicia, la camioneta Chevrolet S10 embistió por detrás a una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos que, según las primeras averiguaciones, lo hacía de noche y sin iluminación trasera, lo que habría dificultado que el conductor de la camioneta la divisara a tiempo.