Trágico choque en Santa Fe: una pareja y su bebé murieron tras ser embestidos por una camioneta en la Ruta 11
El terrible impacto ocurrió de noche a la altura de la localidad de Florencia. La moto circulaba sin luces y los tres ocupantes fallecieron en el acto.
Una nueva tragedia vial enluta a la provincia de Santa Fe tras un violento choque ocurrido sobre la Ruta Nacional 11, en las inmediaciones de la localidad de Florencia, al norte del territorio provincial. El siniestro se cobró la vida de una familia entera —un joven, su pareja y su pequeño hijo de dos años— que circulaba a bordo de una motocicleta de baja cilindrada.
Impacto fatal en plena ruta
El hecho se produjo pasadas las 19:40 a la altura del kilómetro 923, cuando ambos vehículos transitaban en el mismo sentido. Por motivos que ahora intenta esclarecer la Justicia, la camioneta Chevrolet S10 embistió por detrás a una motocicleta Mondial de 110 centímetros cúbicos que, según las primeras averiguaciones, lo hacía de noche y sin iluminación trasera, lo que habría dificultado que el conductor de la camioneta la divisara a tiempo.
Como consecuencia directa del violento impacto, los tres ocupantes de la moto, identificados como Carlos Andrés Aguirre (27), su pareja Rocío Maira Vergara (23) y el bebé de ambos, Isaías de tan solo 2 años, perdieron la vida en el acto. Por su parte, los dos tripulantes de la camioneta, Miguel Lorenzón y Marta Vera, sufrieron lesiones leves por las que debieron ser trasladados al hospital zonal fuera de peligro, mientras el vehículo terminó volcado a la vera del camino.
En el lugar trabajaron intensamente efectivos policiales y dotaciones de bomberos voluntarios, lo que obligó a interrumpir totalmente el tránsito sobre la traza nacional durante varias horas hasta concluir las pericias de rigor ordenadas por el Ministerio Público de la Acusación de Las Toscas.
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