Tras mantenerlos congelados por un año, el Gobierno actualizó los subsidios y becas para combatir adicciones

En el caso de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), dedicadas a la inclusión social y la asistencia integral en el territorio, los montos dependen de la complejidad del módulo prestacional. El de mayor complejidad será de 9.897.056 pesos mensuales, el intermedio de 7.069.327 pesos, el base de 4.241.665 pesos y el inicial de 4.042.048 pesos.

Mario Lugones, ministro de Salud

También se actualizó el Sistema de Becas Ingreso Estímulo, que financia tareas de prevención, atención y acompañamiento a través de los Dispositivos Territoriales Comunitarios. Quienes cumplan 30 horas semanales en tareas de mayor dedicación y complejidad, en la Categoría A1, cobrarán 877.500 pesos mensuales. En la Categoría A, también de 30 horas semanales, el monto será de 568.750 pesos, y en la Categoría B, de 15 horas semanales, de 438.750 pesos.

De acuerdo con los informes técnicos de la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, los aumentos responden a la suba de los costos fijos y variables que enfrentan las instituciones prestadoras y a la necesidad de dotarlas de más recursos para sostener y mejorar sus servicios. También mencionan el crecimiento de la problemática de los consumos y el aumento de la demanda de abordajes específicos en todo el país.

La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) prestó conformidad a cada una de las resoluciones. Los incrementos se financiarán con las partidas presupuestarias específicas del ejercicio correspondiente.

Resolución 1457/2026:

Resolución 1458/2026:

Resolución 1459/2026:

Resolución 1460/2026: