Tras mantenerlos congelados por un año, el Gobierno actualizó los subsidios y becas para combatir adicciones
El gobierno libertario apuesta a la licuación de los subsidios y becas que paga en distintos sectores para profundizar su plan de ajuste.
Tras mantenerlos congelados durante más de un año, el gobierno de Javier Milei actualizó este martes los subsidios y las becas destinados al abordaje integral de las personas con consumo problemático de sustancias, que regirá a partir del 1° de noviembre de 2026. Así quedó plasmado en las Resoluciones 1457/2026, 1458/2026, 1459/2026 y 1460/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Salud, Mario Lugones.
En ellas se dejan sin efecto los valores fijados el año pasado y aprueban nuevos aranceles y montos para cada modalidad y categoría de prestación.
Entre los considerandos de la medida el gobierno advirtió que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta de las instituciones y dispositivos que forman parte de la red nacional, evitar que se resienta la calidad de las prestaciones y garantizar el acceso a tratamientos integrales en todo el país.
En el marco del Programa de Subsidios para el Abordaje Integral de Personas con Consumo Problemático de Sustancias, los montos varían según la modalidad y el nivel de apoyo. En los dispositivos convivenciales, el subsidio diario por persona será de 47.385 pesos para la Categoría A, de alto nivel de apoyo; de 32.040 pesos para la Categoría B, de nivel medio, y de 26.073 pesos para la Categoría C, de bajo nivel de apoyo. En las modalidades ambulatorias, la Casa de Día recibirá 15.683 pesos diarios por media jornada y 21.362 pesos por jornada completa, mientras que los consultorios externos tendrán un reconocimiento de 6.217 pesos por hora de prestación diaria hábil.
Las Casas Comunitarias Convivenciales (CCC), que brindan contención y alojamiento a personas en situación de alta vulnerabilidad social y con consumo problemático, también tendrán subas. El módulo base pasa a 12.611.177 pesos mensuales, y el módulo adicional y el específico se fijan en 6.305.586 pesos cada uno. Se podrán reconocer hasta dos módulos adicionales por casa.
En el caso de las Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAACs), dedicadas a la inclusión social y la asistencia integral en el territorio, los montos dependen de la complejidad del módulo prestacional. El de mayor complejidad será de 9.897.056 pesos mensuales, el intermedio de 7.069.327 pesos, el base de 4.241.665 pesos y el inicial de 4.042.048 pesos.
También se actualizó el Sistema de Becas Ingreso Estímulo, que financia tareas de prevención, atención y acompañamiento a través de los Dispositivos Territoriales Comunitarios. Quienes cumplan 30 horas semanales en tareas de mayor dedicación y complejidad, en la Categoría A1, cobrarán 877.500 pesos mensuales. En la Categoría A, también de 30 horas semanales, el monto será de 568.750 pesos, y en la Categoría B, de 15 horas semanales, de 438.750 pesos.
De acuerdo con los informes técnicos de la Subsecretaría de Atención y Acompañamiento en Materia de Drogas, los aumentos responden a la suba de los costos fijos y variables que enfrentan las instituciones prestadoras y a la necesidad de dotarlas de más recursos para sostener y mejorar sus servicios. También mencionan el crecimiento de la problemática de los consumos y el aumento de la demanda de abordajes específicos en todo el país.
La Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR) prestó conformidad a cada una de las resoluciones. Los incrementos se financiarán con las partidas presupuestarias específicas del ejercicio correspondiente.
Resolución 1457/2026:
Resolución 1458/2026:
Resolución 1459/2026:
Resolución 1460/2026:
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