Un padre reconoció a su hijo en el video de un robo en La Plata y pidió que lo detengan
El joven habría protagonizado un violento asalto en el que la víctima sufrió un corte en el ojo. Su padre asegura que sufre problemas de adicción.
La investigación por un brutal robo ocurrido en La Plata dio un giro inesperado en las últimas horas luego de que un hombre se presentara ante la policía para pedir que detuvieran a su propio hijo tras asegurar que sería uno de los presuntos autores del asalto. Según declaró, el joven atraviesa problemas vinculados al consumo de drogas.
El hecho ocurrió el viernes 18 de septiembre por la noche sobre la calle 64, entre 20 y 21, cerca de Parque Castelli, cuando un hombre de 40 años regresaba a su domicilio junto a su sobrina de 8. En esas circunstancias, fueron interceptados por dos delincuentes que intentaron robarle la moto en la que se trasladaban.
En medio de la desesperación y las amenazas, la víctima se confundió y les entregó las llaves de la vivienda. Cuando los asaltantes se dieron cuenta, reaccionaron de forma violenta y comenzaron a golpearlo. En medio del forcejeo, uno de los ladrones sacó una navaja y lo hirió en la zona del ojo izquierdo.
El hombre fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde recibió puntos de sutura en el párpado. Afortunadamente, la lesión no comprometió su visión.
Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad de la zona y difundido luego en redes sociales.
El video del robo y la desesperada denuncia
Fue a partir de esas imágenes, que el padre de uno de los presuntos autores de un violento robo se presentó en la comisaría Quinta para aportar información sobre lo sucedido.
El hombre, identificado como Juan O., vecino de Los Hornos, aseguró ante los policías que había reconocido a su hijo en el ataque y que no tenía dudas de que se trataba de uno de los dos sospechosos.
Según indicó, desde hace tiempo su hijo atraviesa problemas de consumo de drogas y, pese a que intentó controlarlo, teme que su hijo se vea involucrado en otros episodios más graves.
“Fuma los residuos de la cocaína y el efecto le puede durar tres días”, detalló el denunciante en diálogo con El Día, y agregó: “Hice de todo, pero no logré que se apartara de ese camino. Tengo miedo por él y que pueda lastimar a alguien”.
Incluso, indicó que a su hijo “ya lo vinieron a buscar algunas personas con las que es evidente que ha tenido problemas”.
El hombre pidió que detuvieran a su hijo: "No sé qué más hacer"
Ante esta situación, el denunciante sostuvo que el conflicto sobrepasa el entorno familiar y demanda la intervención de la Justicia para ponerle un freno definitivo.
Asimismo, Juan O. criticó la lentitud de los procesos legales necesarios para que se concrete una posible captura. "Ya no sé más qué hacer. La burocracia es terrible. Tengo que esperar que un fiscal pida la detención, que se la otorgue un juez y ver cuándo lo encuentran", expresó.
Por otro lado, sumó un elemento que considera clave para la causa: indicó que reconoció al segundo implicado en los registros visuales y aclaró que no se trata de la persona señalada en un primer momento como cómplice del principal sospechoso. "También reconocí a la persona que lo acompañaba y no es la que dicen. Ya lo declaré. Espero que la Justicia actúe rápido", concluyó.
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