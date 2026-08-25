Tucumán: un colectivero fue apuñalado por un delincuente, perdió el control del vehículo y chocó

En las últimas horas, fue derivado al Sanatorio Pasquini para continuar con su recuperación. Según el último parte médico oficial, el trabajador del transporte permanece internado bajo estado de salud reservado.

Las imágenes registradas por las cámaras del colectivo fueron determinantes para identificar al agresor. El medio local Enterate Noticias informó que operadores del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (CeMMU) analizaron los registros de videovigilancia y aportaron el material que permitió individualizar al presunto autor del ataque.

Finalmente, efectivos de la División Robos y Hurtos aprehendieron a un hombre de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, aseguró que el detenido posee “numerosos antecedentes” y una condena previa, aunque evitó brindar detalles sobre su prontuario.

El jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, confirmó que el detenido contaba con numerosos antecedentes y una condena, pero no dio más detalles.

La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de María del Carmen Reuter, interviene en la causa caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa en ocasión de robo.