Tucumán: un colectivero fue apuñalado por un delincuente, perdió el control del vehículo y chocó
Las autoridades locales detuvieron a un joven de 27 años por la agresión mientras que la víctima permanece internada y con pronóstico reservado.
Un chofer de colectivo resultó herido de gravedad tras ser apuñalado por un delincuente durante un intento de robo en la ciudad de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán.
El ataque ocurrió el domingo por la mañana, quedó registrado por las cámaras de seguridad de la unidad y terminó con el vehículo fuera de control y estrellado contra un montículo de tierra. El sospechoso, de 27 años, fue detenido este lunes.
Todo empezó cuando el colectivo circulaba por la zona del barrio 130 Viviendas, en la capital tucumana. Como se observa en el video que encabeza esta nota, el agresor era el único pasajero de la unidad: permaneció sentado durante varios segundos, se levantó y avanzó hasta la cabina del conductor, donde comenzó el ataque con un arma blanca.
En medio del forcejeo, el chofer perdió el control del colectivo y chocó. Tras la colisión, el chofer -identificado como Juan Pablo Brau Carabajal, de 45 años-logró desplazarse por sus propios medios hasta una garita policial cercana. Una vez allí, solicitó la ayuda a un agente.
Momentos después, Carabajal fue trasladado de urgencia al Hospital Centro de Salud. Tras ser admitido y revisado por profesionales de la salud, se le encontraron “múltiples lesiones por arma blanca en el hombro derecho y neumotórax derecho”, según consignó el diario local, La Gaceta de Tucumán.
En las últimas horas, fue derivado al Sanatorio Pasquini para continuar con su recuperación. Según el último parte médico oficial, el trabajador del transporte permanece internado bajo estado de salud reservado.
Las imágenes registradas por las cámaras del colectivo fueron determinantes para identificar al agresor. El medio local Enterate Noticias informó que operadores del Centro de Monitoreo de Movilidad Urbana (CeMMU) analizaron los registros de videovigilancia y aportaron el material que permitió individualizar al presunto autor del ataque.
Finalmente, efectivos de la División Robos y Hurtos aprehendieron a un hombre de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia.
El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, aseguró que el detenido posee “numerosos antecedentes” y una condena previa, aunque evitó brindar detalles sobre su prontuario.
El jefe de Policía, comisario general Joaquín Girvau, confirmó que el detenido contaba con numerosos antecedentes y una condena, pero no dio más detalles.
La Fiscalía de Robos y Hurtos, a cargo de María del Carmen Reuter, interviene en la causa caratulada como homicidio agravado en grado de tentativa en ocasión de robo.
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