Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en la Autopista Dellepiane dejó cinco heridos

El hecho se registró minutos antes de las 7.45 de este martes, cuando el movimiento de vehículos comenzaba a intensificarse en la traza vial. Según informaron fuentes de la Delegación Vial Gran Mendoza, ambos rodados circulaban en la misma dirección, con sentido de sur a norte, al momento en que se desencadenó el siniestro.

De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar por el personal policial, el conductor de un camión Iveco 420, identificado por sus iniciales como Á.A.G., realizó una maniobra con la intención de girar e ingresar a un puente de acceso sobre la margen de la ruta. En ese instante, el chofer de un camión Dodge 600, identificado como J.F.T., habría intentado efectuar un sobrepaso por la derecha, lo que desencadenó la violenta colisión contra el sector del acompañante del Iveco.

A raíz del fuerte golpe entre ambos transportes pesados, el conductor del Dodge se llevó la peor parte. Tras la llegada de las asistencias de emergencia y la evaluación primaria en la escena, profesionales médicos diagnosticaron que J.F.T. presentaba politraumatismo, por lo que se dispuso su inmediato traslado en ambulancia al Hospital Perrupato, donde quedó internado para una revisión más profunda y observación.