Un fuerte choque entre una camioneta y un colectivo en la Autopista Dellepiane dejó cinco heridos
El siniestro vial ocurrió entre sentido al centro porteño. Los heridos se encontraban en el colectivo de la línea 114.
Cinco personas resultaron heridas en un fuerte choque entre un colectivo de la línea 114 y una camioneta en la Autopista Dellepiane durante la mañana de este martes, entre Avenida Lacarra y Autopista Perito Moreno, sentido al centro porteño.
De acuerdo con la información oficial, el siniestro vial se produjo por circunstancias que aún son motivo de investigación.
El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) se presentó al lugar, atendió a uno de los pasajeros del colectivo y constató que otros cuatro presentaban lesiones de consideración. Según la información oficial, dos de ellos fueron trasladados al Hospital Piñero. Una tercera víctima fue derivada al Hospital Grierson y la cuarta víctima fue trasladada al Hospital Penna.
Incluso se puede ver en las imágenes que encabezan la nota el trabajo que realizaron los médicos del SAME en el colectivo.
Choque entre dos camiones frente a una tradicional bodega en Mendoza: un chofer herido
Un fuerte accidente vial entre dos camiones movilizó a personal de la Policía Vial sobre la Ruta 33, a la altura de Maipú, Mendoza, justo en la zona del ingreso a la reconocida bodega Santa Julia. Como consecuencia del impacto, uno de los choferes resultó herido y debió ser derivado de urgencia a un centro asistencial de la zona.
El hecho se registró minutos antes de las 7.45 de este martes, cuando el movimiento de vehículos comenzaba a intensificarse en la traza vial. Según informaron fuentes de la Delegación Vial Gran Mendoza, ambos rodados circulaban en la misma dirección, con sentido de sur a norte, al momento en que se desencadenó el siniestro.
De acuerdo con las primeras pericias realizadas en el lugar por el personal policial, el conductor de un camión Iveco 420, identificado por sus iniciales como Á.A.G., realizó una maniobra con la intención de girar e ingresar a un puente de acceso sobre la margen de la ruta. En ese instante, el chofer de un camión Dodge 600, identificado como J.F.T., habría intentado efectuar un sobrepaso por la derecha, lo que desencadenó la violenta colisión contra el sector del acompañante del Iveco.
A raíz del fuerte golpe entre ambos transportes pesados, el conductor del Dodge se llevó la peor parte. Tras la llegada de las asistencias de emergencia y la evaluación primaria en la escena, profesionales médicos diagnosticaron que J.F.T. presentaba politraumatismo, por lo que se dispuso su inmediato traslado en ambulancia al Hospital Perrupato, donde quedó internado para una revisión más profunda y observación.
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