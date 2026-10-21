Un rayo mató a cuatro yeguas en el Jockey Club de San Isidro

Otro testigo que se encontraba en la zona junto a su caballo contó que percibió un fuerte olor a quemado, aunque inicialmente desconocía su origen. Al acercarse al lugar, se encontró con la dramática escena y aseguró que no podía creer lo que estaba viendo.

La fuerza del rayo también alcanzó a uno de los cuidadores que estaba en el lugar. El hombre fue lanzado aproximadamente tres metros desde el punto donde se encontraba y cayó de espaldas. Si bien se informó que no presentaba heridas, fue trasladado a un hospital cercano para que recibiera atención médica por precaución.