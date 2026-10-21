Un rayo mató a cuatro yeguas en el Jockey Club de San Isidro
Ocurrió durante la repentina tormenta que se desató en el AMBA. El cuidador de los animales salió despedido tres metros, resultó herido y tuvo que ser asistido.
Un impactante episodio ocurrió este miércoles al mediodía en el Jockey Club de San Isidro, donde un rayo provocó la muerte de cuatro yeguas. La descarga eléctrica también afectó a un cuidador, que salió despedido unos tres metros por la fuerza del impacto y debió ser trasladado a un hospital cercano por precaución.
La tragedia se produjo en medio de la repentina tormenta que azotó al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En ese momento, alrededor de veinte animales participaban de una práctica bajo la supervisión de un cuidador, cuando el fenómeno meteorológico sorprendió a quienes se encontraban en el predio.
El impacto del rayo provocó la muerte de cuatro yeguas
Según la información conocida sobre el episodio, un único rayo cayó sobre el lugar y causó la muerte inmediata de cuatro animales. Otras dos yeguas también se desplomaron sobre el césped como consecuencia del impacto, aunque posteriormente lograron recuperarse.
Uno de los detalles que llamó la atención tras el incidente fue el estado de las vendas rojas que cubrían las patas de los animales, las cuales se rompieron a la altura de los tobillos, como consecuencia de la descarga eléctrica.
El video del lugar de la tragedia en el Jockey Club de San Isidro
Imágenes registradas en los momentos posteriores dieron cuenta de la tragedia. "Explotaron las vendas de las manos", comentó una de las personas presentes que llegó a grabar un video en el lugar del hecho.
Otro testigo que se encontraba en la zona junto a su caballo contó que percibió un fuerte olor a quemado, aunque inicialmente desconocía su origen. Al acercarse al lugar, se encontró con la dramática escena y aseguró que no podía creer lo que estaba viendo.
La fuerza del rayo también alcanzó a uno de los cuidadores que estaba en el lugar. El hombre fue lanzado aproximadamente tres metros desde el punto donde se encontraba y cayó de espaldas. Si bien se informó que no presentaba heridas, fue trasladado a un hospital cercano para que recibiera atención médica por precaución.
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