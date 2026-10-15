Video: tras la represión en Congreso, dos policías cayeron de su moto por las piedras acumuladas en la calle

"Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada", manifestó la titular de la cartera de Seguridad a través de su cuenta en la red social X.

En su descargo, Monteoliva diferenció la protesta pacífica de los hechos de vandalismo y agresiones contra los efectivos policiales desplegados en el operativo del Comando Unificado.

Al respecto, la funcionaria remarcó la postura de la Casa Rosada frente al mantenimiento del orden público y advirtió sobre las consecuencias legales para quienes protagonizaron los incidentes. "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", enfatizó, subrayando que todas aquellas personas que agredan a las fuerzas federales, provoquen destrozos sobre bienes públicos o incurran en delitos "deberán responder ante la Justicia".