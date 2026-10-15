Video: tras la represión en Congreso, dos policías cayeron de su moto por las piedras acumuladas en la calle
El cierre de la Marcha Federal Universitaria contó con un blooper policial, justo luego de una jornada marcada por la violenta represión.
El convulso cierre de la 5° Marcha Federal Universitaria dejó una imagen insólita que fue captada en vivo por las cámaras de televisión: dos efectivos de la Policía cayeron al asfalto tras perder el control de su motocicleta al pisar el denso manto de piedras y escombros que quedó sobre la calzada tras los duros enfrentamientos en zona del Congreso.
El episodio se registró al término de una jornada atravesada por momentos de alta tensión, corridas y el despliegue de las fuerzas de seguridad, que utilizaron camiones hidrantes y gas pimienta para despejar las inmediaciones del Palacio Legislativo.
Mientras las patrullas y unidades motorizadas realizaban maniobras de patrullaje para despejar las arterias aledañas a la Plaza del Congreso, la acumulación de proyectiles contundentes, cascotes y restos de vereda destruidos le jugó una mala pasada a la comitiva policial.
Al intentar avanzar por una de las avenidas contiguas al edificio parlamentario, la rueda delantera del rodado derrapó sobre las piedras sueltas, provocando la desestabilización del conductor y la inmediata caída de ambos uniformados sobre el pavimento. El incidente, que ocurrió justo tras otra jornada de violenta represión, generó muchas repercusiones en las redes sociales.
El mensaje de Alejandra Monteoliva tras los incidentes en el Congreso
A través de sus redes sociales, la funcionaria cruzó a los supuestos grupos radicalizados que provocaron desmanes y aseguró que deberán responder penalmente ante la Justicia.
"Los mismos violentos de siempre. Quieren imponer el caos, desafiar a las Fuerzas de Seguridad y convertir las calles en una zona liberada", manifestó la titular de la cartera de Seguridad a través de su cuenta en la red social X.
En su descargo, Monteoliva diferenció la protesta pacífica de los hechos de vandalismo y agresiones contra los efectivos policiales desplegados en el operativo del Comando Unificado.
Al respecto, la funcionaria remarcó la postura de la Casa Rosada frente al mantenimiento del orden público y advirtió sobre las consecuencias legales para quienes protagonizaron los incidentes. "El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia", enfatizó, subrayando que todas aquellas personas que agredan a las fuerzas federales, provoquen destrozos sobre bienes públicos o incurran en delitos "deberán responder ante la Justicia".
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