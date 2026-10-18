(18-10-2026 T) Sarmiento vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV
Sarmiento viene de empatar con River y buscará una victoria que lo acerque a los primeros puestos de la Zona B. Por su parte, el "Guapo" llega tras superar a Huracán el último fin de semana.
Sarmiento recibe a Barracas Central este lunes, desde las 19, en el estadio Eva Perón de Junín, por la fecha 13 de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro, que será transmitido por ESPN Premium, contará con el arbitraje de Daniel Zamora, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR.
El conjunto de Junín viene de empatar con River en el duelo pendiente de la fecha 11 y buscará prolongar su buen momento para seguir prendido en los primeros puestos de la tabla. El equipo dirigido por Facundo Sava suma 20 puntos y ocupa el quinto lugar de la Zona B, por lo que intentará hacerse fuerte en su cancha para dar otro paso hacia la clasificación a los octavos de final.
Por su parte, Barracas Central llega tras derrotar 2-0 a Huracán, con un doblete de Norberto Briasco, y buscará conseguir otro triunfo que le permita consolidarse entre los equipos que avanzan a la próxima instancia. El "Guapo", conducido por Damián Ayude, acumula 18 unidades, producto de cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas.
Formaciones de Sarmiento vs. Barracas Central por el Torneo Clausura - Zona B
- Sarmiento: Thyago Ayala; Santiago Salle, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Mauricio Martínez, Cristian Zabala, Julián Mavilla; Jonathan Herrera y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
- Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.
Horario y televisación
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Horario: 19:00
Estadio: Eva Perón de Junín.
Árbitro: Daniel Zamora.
VAR: Jorge Baliño.
TV: ESPN Premium.
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