(18-10-2026 T) Sarmiento vs. Barracas Central, por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

El conjunto de Junín viene de empatar con River en el duelo pendiente de la fecha 11 y buscará prolongar su buen momento para seguir prendido en los primeros puestos de la tabla. El equipo dirigido por Facundo Sava suma 20 puntos y ocupa el quinto lugar de la Zona B, por lo que intentará hacerse fuerte en su cancha para dar otro paso hacia la clasificación a los octavos de final.