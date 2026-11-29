Fútbol libre de riesgos para ver EN VIVO Rosario Central vs. Barracas por Internet
Rosario Central y Barracas juegan desde las 17 en Gigante de Arroyito por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Cómo ver fútbol libre de riesgos.
Rosario Central y Barracas Central abren la jornada de cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El partido se juega desde las 17 en el Gigante de Arroyito, lo transmite ESPN Premium y se puede ver en streaming por Disney+ Premium. Es a partido único y el Canalla es local porque terminó primero en la Zona B. Si hay empate, se juegan 30 minutos de suplementario y, si sigue igual, se define por penales.
El Canalla eliminó a Gimnasia de Mendoza por 3-1 en octavos y en el Gigante es muy difícil de vencer: lleva 12 partidos sin perder como local. Su última derrota en casa fue el 29 de agosto, ante Gimnasia de La Plata. Además, terminó segundo en la tabla anual, a un punto de Boca. Ángel Di María, con 6 goles, es su goleador en el torneo. Vuelve Gastón Ávila, que ya cumplió la sanción.
Barracas fue quinto en la Zona B, con 26 puntos, y dio el golpe en octavos: le ganó 1-0 a Defensa y Justicia de visitante, con gol de Norberto Briasco. Con el 12° puesto en la tabla anual, ya tiene asegurado su lugar en la próxima Copa Sudamericana.
En los últimos cruces ganó Central: 2-0 en el Gigante en febrero, con goles de Copetti y Di María, y 1-0 de visitante en agosto. En el historial general, Barracas tiene más triunfos. El ganador enfrenta en semifinales al que pase entre Boca y Gimnasia.
Las probables formaciones de Central y Barracas
- Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Franco Cervi o Julián Fernández, Ángel Di María, Jáminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.
- Barracas Central: Marcelo Mino; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Rodrigo Insua; Esteban Rolón, Iván Tapia, Rodrigo Bogarín, Norberto Briasco, Enzo Taborda; Nicolás Orsini. DT: Damián Ayude.
Fútbol libre de riesgos para ver EN VIVO Rosario Central vs. Barracas
La televisación oficial del encuentro entre Rosario Central y Barracas estará a cargo de ESPN Premium, señal incluida dentro del Pack Fútbol en los distintos cableoperadores de la Argentina:
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Cablevisión / Flow: se sintoniza en el Canal 123 (Digital, HD y Flow) en televisión, y puede verse online por Internet mediante la aplicación y web oficial de Cablevisión Flow para clientes con el Pack Fútbol activo.
DirecTV / DGO: está disponible en los canales 604 (SD) y 1604 (HD) de la grilla televisiva, con transmisión vía streaming desde cualquier dispositivo a través de la plataforma DirecTV GO (DGO) teniendo contratado el abono correspondiente.
Telecentro: se emite por los canales 111 (SD) y 1017 (HD) en el decodificador, y en vivo por Internet mediante la aplicación y el sitio web de Telecentro Play con el Pack Fútbol habilitado.
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