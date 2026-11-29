El Canalla eliminó a Gimnasia de Mendoza por 3-1 en octavos y en el Gigante es muy difícil de vencer: lleva 12 partidos sin perder como local. Su última derrota en casa fue el 29 de agosto, ante Gimnasia de La Plata. Además, terminó segundo en la tabla anual, a un punto de Boca. Ángel Di María, con 6 goles, es su goleador en el torneo. Vuelve Gastón Ávila, que ya cumplió la sanción.