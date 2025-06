A qué hora juega Argentina contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanas

Chile no podrá contar con apellidos importantes como Luciano Cabral, Charles Aranguiz y Paulo Díaz, mientras que Argentina presentaría un equipo con varios nombres nuevos que tendrían la oportunidad de mostrarse de cara a la próxima cita mundialista. “Vamos a tener muchas bajas, sobre todo en el centro del campo. Si algunos de los chicos que llamamos creemos que está bien pueda jugar y demostrar. Le daremos oportunidad de jugar a algún chico que no ha jugado mucho y creemos que es el momento para jugar. Más allá de que el resultado siempre es importante, hoy creemos que no es fundamental. A lo mejor buscaremos que estos jugadores se acoplen bien y tengan la posibilidad de sumar minutos en la Selección. Va a haber varios cambios, algunos obligados y otros que queremos ver”, indicó Scaloni en la previa.

A qué hora juegan Argentina vs. Chile, país por país

Argentina: 22.00 horas

Brasil: 22.00 horas

Uruguay: 22.00 horas

Chile: 22.00 horas

Paraguay: 22.00 horas

Bolivia: 21.00 horas

Venezuela: 21.00 horas

Estados Unidos (Este-EST): 20.00 horas

Ecuador: 20.00 horas

Perú: 20.00 horas

Colombia: 20.00 horas

Estados Unidos (Central-CST): 19.00 horas

México: 19.00 horas

Estados Unidos (Montaña-MST): 18.00 horas

Estados Unidos (Pacífico-PST): 17.00 horas

Dónde ver en vivo el partido Chile vs. Argentina



Este partido comienza a las 22 (hora argentina)y se transmite en vivo por TV a través TyC Sports y Telefé, o en las plataformas digitales Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y MiTelefé. Además, en Olé se puede seguir el minuto a minuto.



La agenda de la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas

Jueves 5 de junio

20.00: Ecuador vs. Brasil

21.00: Paraguay vs. Uruguay

22.00: Chile vs. Argentina

Viernes 6 de junio

17.30: Colombia vs. Perú

19.00: Venezuela vs. Bolivia