A qué hora pelea Ilia Topuria vs Charles Oliveira en el UFC 317

El evento se llevará a cabo este sábado 28 de junio desde las 6:30 PM ET de Estados Unidos(4:30 PM de México, 7:30 PM de Argentina y 0:30 AM de España), en el T-Mobile Arena de Las Vegas, USA, con el comienzo de las peleas preliminares. La cartelera principal tendrá lugar desde las 10:00 PM ET de Estados Unidos(8:00 PM de México, 11:00 PM de Argentina y 4:00 AM de España).

¿Cómo y por dónde ver en vivo UFC 317: Ilia Topuria vs. Charles Oliveira?

En Estados Unidos, la TV estará a cargo de ESPN y Fubo con las preliminares y ESPN+ con PPV con el evento completo, mientras que en México será por Fox Sports y Fox Sports Premium, respectivamente. EnArgentina se podrá ver en Fox Sports 2 con las preliminares y Disney+ con todo el evento. En España será por Eurosport y Max.

Por qué quedó vacante el título de peso ligero de la UFC

El título de peso ligero pertenece a Islam Makhachev, que lo obtuvo en octubre de 2022 ante Oliveira. Sin embargo, el luchador ruso decidió subir a peso wélter y dejó vacante el cinturón que defendió con éxito en cuatro oportunidades.

Cartelera completa para UFC 317

Cartelera principal

Ilia Topuria vs. #2 Charles Oliveira

-(C) Alexandre Pantoja vs. #4 Kai Kara-France

-#1 Brandon Royval vs. #2 Joshua Van

-#9 Beneil Dariush vs. #11 Renato Moicano

-Payton Talbott vs. Felipe Lima

Peleas preliminares

-Jack Hermansson vs. Gregory Rodrigues

-Hyder Amil vs. Jose Miguel Delgado

-#8 Viviane Araújo vs. #10 Tracy Cortez

-Terrance McKinney vs. Viacheslav Borshchev

-Niko Price vs. Jacobe Smith

-Jhonata Diniz vs. Alvin Hinez

-Chris Ewert vs. Jackson McVey