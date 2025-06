Jazmín La Cuerpo confirmó que Karina Milei la demandó por 20 millones de pesos

La canción por la que Karina Milei demandó a Jazmín La Cuerpo

Quién es Jazmín La Cuerpo

Jazmín "La Cuerpo", una modelo trans que se inició en la prostitución a los 13 años debido a la pobreza que enfrentaba su familia, ha logrado abrirse camino en el mundo de la moda gracias a la visibilidad que le dieron las redes sociales. Su historia, un ejemplo de resiliencia y superación, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la inclusión y la lucha por la igualdad de oportunidades para la comunidad LGBTQ+.

En una entrevista para la revista Para Ti, Jazmín contó que empezó siendo youtuber. "Pasé de publicar videos bizarros, de música, de cuando dormía en la basura a mi experiencia en las pasarelas. Sufrí mucho para llegar a donde estoy. Pero, valió la pena", nos comienza a contar y aclara: "Actualmente, sigo ejerciendo la prostitución, pero muy light. No me mato, ni estoy las 24 horas. Todas tienen sexo, sólo que a mí me pagan. Tengo algunos clientes fijos que me pagan muy bien, y lo hago cuando tengo ganas. A algunas les da vergüenza decirlo, pero creo que vergüenza es robar, no trabajar".

"Tuve que trabajar por necesidad. Hoy lo considero un aprendizaje. Aprendí muchas cosas a los golpes, por eso muchas cosas me resbalan. Lo más difícil ya lo pasé: eso de sentirme rebajada o despreciada", reveló.

Después reveló el rol que tuvo su familia en su vida. "Mi mamá fue una persona muy importante, siempre estuvo para mí y me apoyó en todo. Desde donde quiera que esté, sé que está muy feliz por mí. Fue una persona que sufrió mucho, fue muy lastimada. Lloraba todos los días por el asco que sentía por mi papá. Él la violaba, la tomaba por la fuerza, le hacía hijos... Uno no sabe cómo actuar".