A un mes de la final: las impresionantes obras del estadio de Barranquilla donde jugará Boca
Con una inversión millonaria, el recinto colombiano aumentará su capacidad a 65.000 espectadores para la definición de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.
A exactamente un mes del cruce decisivo entre Boca y Atlético Mineiro por el título de la Copa Sudamericana, el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla entra en la recta final de una transformación edilicia sin precedentes. La gran cita del próximo sábado 21 de noviembre de 2026 marcará la reinauguración oficial del escenario caribeño, que adaptó sus instalaciones bajo los más altos estándares internacionales exigidos por la entidad continental.
Las obras en el "Coloso", iniciadas en enero de este año con un presupuesto superior a los 45 millones de dólares, modificaron sustancialmente la infraestructura del predio. La principal novedad radica en la ampliación de su aforo, que pasó de 43.000 a 65.000 espectadores.
Para lograrlo, se removió por completo la antigua pista de atletismo y se bajó el nivel del campo de juego cuatro metros, permitiendo la extensión de las gradas hacia el césped y otorgando una visibilidad mucho más cercana e imponente para el público.
A un mes de la final de Boca: las obras del Estadio Metropolitano de Barranquilla
IMPORTANTE: Boca y Atlético Mineiro vuelven a cruzarse con una copa en juego: la vez que jugaron una final
Entre las mejoras tecnológicas y de confort destacan la colocación de un sistema de iluminación exterior en la fachada con más de 74.000 luces LED programables, pantallas de resolución 4K y un anillo LED perimetral de 500 metros en las tribunas.
Asimismo, los accesos al recinto se expandieron de cuatro a catorce puertas, los sanitarios se triplicaron (de 300 a 900) y el avance en el montaje de las butacas retráctiles de última generación alcanza ya el 90 %. El proyecto incluye además la "Plaza Monumental" de 16.000 metros cuadrados en los alrededores, zonas VIP, museos temáticos y cuatro vestuarios de primer nivel.
En las últimas semanas habían circulado versiones periodísticas que ponían en duda la sede producto de los tiempos de obra. Sin embargo, la Conmebol llevó a cabo inspecciones técnicas en el terreno y confirmó que el cronograma de trabajo avanza dentro de los plazos estipulados, ratificando a Barranquilla como el epicentro de la gran fiesta del fútbol sudamericano.
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