A un mes de la final: las impresionantes obras del estadio de Barranquilla donde jugará Boca

Asimismo, los accesos al recinto se expandieron de cuatro a catorce puertas, los sanitarios se triplicaron (de 300 a 900) y el avance en el montaje de las butacas retráctiles de última generación alcanza ya el 90 %. El proyecto incluye además la "Plaza Monumental" de 16.000 metros cuadrados en los alrededores, zonas VIP, museos temáticos y cuatro vestuarios de primer nivel.

En las últimas semanas habían circulado versiones periodísticas que ponían en duda la sede producto de los tiempos de obra. Sin embargo, la Conmebol llevó a cabo inspecciones técnicas en el terreno y confirmó que el cronograma de trabajo avanza dentro de los plazos estipulados, ratificando a Barranquilla como el epicentro de la gran fiesta del fútbol sudamericano.