Pese a caer ante Montevideo City Torque, Atlético Mineiro será rival de Boca en la final de Copa Sudamericana

En un encuentro repleto de tensión en el Estadio Centenario, Atlético Mineiro sufrió una dura derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Pese a la caída en suelo uruguayo, la holgada victoria por 3-0 obtenida en la ida en Belo Horizonte le alcanzó al conjunto brasileño para imponerse con un global de 3-2 y asegurar su pasaje a la gran definición, donde enfrentará al Boca de Rodolfo Arruabarrena.