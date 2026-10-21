Pese a caer ante Montevideo City Torque, Atlético Mineiro será rival de Boca en la final de Copa Sudamericana
El Galo sufrió como visitante ante el conjunto uruguayo, pero la victoria por 3-0 en Brasil le valió el pase a la final de la Copa Sudamericana.
En un encuentro repleto de tensión en el Estadio Centenario, Atlético Mineiro sufrió una dura derrota por 2-0 ante Montevideo City Torque en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. Pese a la caída en suelo uruguayo, la holgada victoria por 3-0 obtenida en la ida en Belo Horizonte le alcanzó al conjunto brasileño para imponerse con un global de 3-2 y asegurar su pasaje a la gran definición, donde enfrentará al Boca de Rodolfo Arruabarrena.
El trámite del partido estuvo lejos de resultar tranquilo para el Galo. El equipo uruguayo asumió la iniciativa desde el inicio y arrinconó a un Mineiro que lució deslucido y demasiado replegado. La situación se volvió aún más compleja para los visitantes a los 75 minutos del segundo tiempo, cuando el mediocampista Alan Franco vio la tarjeta roja por doble amonestación y dejó a su equipo con diez jugadores.
Con un hombre de más, Montevideo City Torque apretó el acelerador en el tramo final y logró traducir su dominio en la red. Kevin Isaías Silva abrió el marcador a los 89 minutos, mientras que Gary Kagelmacher anotó el 2-0 definitivo en el tiempo de adición (90+4'). Pese al empuje agónico de los locales, el tiempo no fue suficiente para completar la hazaña y forzar la tanda de penales.
Con el resultado global a favor, Atlético Mineiro selló su boleto al partido decisivo del certamen continental, donde se verá las caras frente a Boca, que accedió a la instancia final tras dejar en el camino a Vasco da Gama. La gran final única de la Copa Sudamericana se disputará el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.
Cuándo jugarán Boca y Atlético Mineiro la final de la Copa Sudamericana
Boca Juniors y Atlético Mineiro definirán el título de la Copa Sudamericana 2026 el próximo 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia.
A la espera de la confirmación oficial del horario, la transmisión arrancaría cerca de las 17:00 (hora de Argentina y la región).
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