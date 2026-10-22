Boca y Atlético Mineiro vuelven a cruzarse con una copa en juego: la vez que jugaron una final
El Xeneize y el Gallo volverán a enfrentarse por un título continental y cuentan con ocho partidos oficiales en sus antecedentes. ¿Quién domina el historial?
Boca y Atlético Mineiro volverán a protagonizar un enfrentamiento decisivo en el fútbol sudamericano. Con ocho partidos oficiales disputados entre ambos, los equipos llegan a una nueva definición internacional con antecedentes que incluyen una final ganada por el Xeneize, eliminaciones y una serie de la Copa Libertadores marcada por las controversias arbitrales.
El historial favorece al conjunto argentino, que consiguió tres victorias, mientras que el equipo brasileño ganó una vez. Los cuatro encuentros restantes terminaron empatados. Sin embargo, el Gallo cuenta con un antecedente reciente a su favor: lo dejó afuera en las dos últimas eliminatorias que disputaron, en la Copa Mercosur 2000 y la Libertadores 2021.
La nueva historia se escribirá en la final de la Copa Sudamericana, después de que Atlético Mineiro superara a Montevideo City Torque y Boca consiguiera el pasaje con su remontada frente a Vasco da Gama en el Maracaná.
La final de 1993 que Boca le ganó a Atlético Mineiro
El antecedente más importante entre ambos equipos se remonta a la Copa de Oro de 1993. Aquella definición se disputó a dos partidos y terminó con una celebración del conjunto argentino.
El primer encuentro se jugó en el Mineirao y finalizó 0-0. La revancha, en La Bombonera, fue mucho más favorable para Boca: un cabezazo de Carlos Mac Allister estableció el 1-0 y le permitió al equipo azul y oro quedarse con el título.
Fue la primera y, hasta la próxima definición, única final disputada entre ambos clubes. También quedó como el último triunfo de Boca frente al conjunto brasileño, que buscará cambiar esa tendencia en el nuevo cruce.
Los triunfos de Boca en la Copa Libertadores de 1978
Los primeros enfrentamientos se produjeron en las semifinales de la Copa Libertadores de 1978, cuando Boca defendía el título continental. En aquella instancia, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso en los dos partidos.
Primero ganó 2-1 en Belo Horizonte, con dos goles de tiro libre de Miguel Bordón. Después, en La Bombonera, volvió a festejar con un 3-1. Esos resultados explican dos de las tres victorias que conserva en el historial general ante Atlético Mineiro.
La eliminación de Boca en la Copa Mercosur 2000
El primer triunfo del conjunto brasileño llegó en noviembre de 2000, por los cuartos de final de la Copa Mercosur. En el partido de ida, disputado en el Mineirao, Atlético Mineiro ganó 2-0 y consiguió una ventaja importante para la revancha.
En Buenos Aires, Boca no logró revertir la serie. El encuentro terminó 2-2, con un doblete de Antonio Barijho, y el equipo visitante avanzó a la siguiente ronda con un resultado global de 4-2.
La polémica serie de la Libertadores 2021
El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2021. Los dos partidos finalizaron 0-0, por lo que la clasificación se definió desde el punto penal. Atlético Mineiro se impuso por 3-1 en la tanda y eliminó al Xeneize.
Sin embargo, la serie quedó marcada por los reclamos del equipo argentino debido a dos goles anulados, uno en cada encuentro. Después de la revancha también se produjeron incidentes en la zona de vestuarios y parte de la delegación de Boca pasó la noche en una comisaría.
¿Cómo está el historial entre Boca y Atlético Mineiro?
Los números generales reflejan una ventaja del conjunto argentino, aunque los antecedentes recientes favorecen al equipo brasileño en los cruces de eliminación directa.
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Partidos disputados: 8.
Victorias de Boca: 3.
Victorias de Atlético Mineiro: 1.
Empates: 4.
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