Boca y Atlético Mineiro vuelven a cruzarse con una copa en juego: la vez que jugaron una final

Fue la primera y, hasta la próxima definición, única final disputada entre ambos clubes. También quedó como el último triunfo de Boca frente al conjunto brasileño, que buscará cambiar esa tendencia en el nuevo cruce.

Los triunfos de Boca en la Copa Libertadores de 1978

Los primeros enfrentamientos se produjeron en las semifinales de la Copa Libertadores de 1978, cuando Boca defendía el título continental. En aquella instancia, el equipo dirigido por Juan Carlos Lorenzo se impuso en los dos partidos.

Primero ganó 2-1 en Belo Horizonte, con dos goles de tiro libre de Miguel Bordón. Después, en La Bombonera, volvió a festejar con un 3-1. Esos resultados explican dos de las tres victorias que conserva en el historial general ante Atlético Mineiro.

La eliminación de Boca en la Copa Mercosur 2000

El primer triunfo del conjunto brasileño llegó en noviembre de 2000, por los cuartos de final de la Copa Mercosur. En el partido de ida, disputado en el Mineirao, Atlético Mineiro ganó 2-0 y consiguió una ventaja importante para la revancha.

En Buenos Aires, Boca no logró revertir la serie. El encuentro terminó 2-2, con un doblete de Antonio Barijho, y el equipo visitante avanzó a la siguiente ronda con un resultado global de 4-2.

La polémica serie de la Libertadores 2021

El último enfrentamiento entre ambos tuvo lugar en los octavos de final de la Copa Libertadores de 2021. Los dos partidos finalizaron 0-0, por lo que la clasificación se definió desde el punto penal. Atlético Mineiro se impuso por 3-1 en la tanda y eliminó al Xeneize.

Sin embargo, la serie quedó marcada por los reclamos del equipo argentino debido a dos goles anulados, uno en cada encuentro. Después de la revancha también se produjeron incidentes en la zona de vestuarios y parte de la delegación de Boca pasó la noche en una comisaría.

¿Cómo está el historial entre Boca y Atlético Mineiro?

Los números generales reflejan una ventaja del conjunto argentino, aunque los antecedentes recientes favorecen al equipo brasileño en los cruces de eliminación directa.