Alarma en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina por la lesión del Cuti Romero
El marcador central sufrió una dolencia en el aductor tras la victoria ante Espanyol y causó preocupación tanto en el cuerpo técnico de Diego Simeone como en el de Lionel Scaloni.
Una nueva complicación física vuelve a encender las alarmas en el fútbol europeo y en el predio de la AFA en Ezeiza. Cristian "Cuti" Romero pidió el cambio durante el triunfo del Atlético de Madrid frente al Espanyol y no pudo formar parte del entrenamiento dominical conducido por Diego Simeone, quedando descartado para el próximo compromiso internacional del conjunto colchonero en la UEFA Champions League ante el Stuttgart.
Tras someterse a los estudios médicos correspondientes, se confirmó que el zaguero central padece una lesión de bajo grado en el aductor. El tiempo estimado de recuperación demandará entre diez y doce días, por lo que el defensor cordobés se perderá el choque continental en Alemania y el posterior duelo por La Liga ante el Deportivo La Coruña, interrumpiendo su continuidad en una zaga que venía de encadenar seis victorias consecutivas.
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La novedad médica fue recibida con atención por parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina conducido por Lionel Scaloni. La Albiceleste afrontará en noviembre una nueva ventana FIFA de amistosos, con compromisos programados ante Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y frente a Costa Rica el 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cita para la cual el cuerpo médico nacional seguirá de cerca la evolución del defensor ex Belgrano y Atalanta.
En cuanto al panorama del plantel madrileño, Simeone tampoco podrá contar con el capitán Koke Resurrección debido a una lesión muscular, mientras que el mediocampista estadounidense Johnny Cardoso trabajó en el gimnasio tras superar un Cuadro de gastroenteritis y se sumará a la delegación que viajará a territorio germano en busca de sumar de a tres en la fase de liga europea.
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