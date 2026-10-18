Alarma en Atlético de Madrid y en la Selección Argentina por la lesión del Cuti Romero

La novedad médica fue recibida con atención por parte del cuerpo técnico de la Selección Argentina conducido por Lionel Scaloni. La Albiceleste afrontará en noviembre una nueva ventana FIFA de amistosos, con compromisos programados ante Uruguay el 13 de noviembre en Buenos Aires y frente a Costa Rica el 17 de noviembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, cita para la cual el cuerpo médico nacional seguirá de cerca la evolución del defensor ex Belgrano y Atalanta.