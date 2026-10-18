Que hay detrás de la pelea de Messi con Junior Alonso: el video inédito y el cruce hace un mes

La secuencia se desencadenó tras una maniobra individual de la "Pulga", quien desarticuló la marca del central con una serie de amagadas antes de sacar un remate cruzado para estirar la ventaja de Las Garzas. En el camino de regreso hacia su propio campo, tanto el astro argentino como el mediocampista le gritaron el gol de frente al futbolista guarani. La reacción del atacante respondió a un antecedente reciente entre ambos, donde Alonso le había festejado en la cara la cobertura de un disparo durante un empate 2-2.