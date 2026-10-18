Que hay detrás de la pelea de Messi con Junior Alonso: el video inédito y el cruce hace un mes
En la victoria del Inter Miami sobre Atlanta United, las estrellas argentinas le festejaron el gol en la cara al defensor paraguayo tras un viejo antecedente.
La jornada en la Major League Soccer dejó un nuevo capítulo cargado de temperatura y picardía albiceleste. En el triunfo por 3-1 del Inter Miami frente a Atlanta United, Lionel Messi y Rodrigo De Paul protagonizaron un tenso y particular cruce con el defensor paraguayo Junior Alonso durante la celebración del segundo tanto del capitán rosarino que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
La secuencia se desencadenó tras una maniobra individual de la "Pulga", quien desarticuló la marca del central con una serie de amagadas antes de sacar un remate cruzado para estirar la ventaja de Las Garzas. En el camino de regreso hacia su propio campo, tanto el astro argentino como el mediocampista le gritaron el gol de frente al futbolista guarani. La reacción del atacante respondió a un antecedente reciente entre ambos, donde Alonso le había festejado en la cara la cobertura de un disparo durante un empate 2-2.
El video inédito del picante cruce de Lionel Messi y Rodrigo De Paul con Junior Alonso
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A la par de la efusiva celebración junto a De Paul, las cámaras de la transmisión oficial captaron el momento en que el '10' le realizó un claro gesto con la mano al zaguero, haciendo alusión a cómo lo había dejado descolocado en la jugada previa. El defensor de Atlanta United apenas atinó a sonreír ante el reclamo de los futbolistas del equipo de Florida. Este ida y vuelta viene de partidos anteriores dónde hace un mes el paraguayo le bloqueó un tiro a Messi y se lo festejó en la cara.
Con un doblete de Messi y un tanto tempranero de Germán Berterame, la franquicia rosa terminó sellando un triunfo categórico por 3-1. Más allá de las acciones deportivas, el cruce entre los referentes de la Selección Argentina y el defensor guaraní se volvió viral rápidamente en las plataformas digitales.
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