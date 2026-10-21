Aseguran que Lisandro Martínez se va del Manchester United a final de temporada tras sus duras críticas

"Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema", advirtió sin filtro el entrerriano, reclamando una mayor exigencia en la planificación institucional.

En la misma línea, el zaguero cuestionó que la culpa siempre recaiga sobre el cuerpo técnico y el plantel profesional: "Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás". Por último, fue lapidario al analizar el presente competitivo del equipo en la máxima cita continental: "Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Los jugadores podemos dar más, pero es importante construir un plantel fuerte".

Pese a que el defensor emitió un comunicado pidiendo disculpas públicas para calmar las aguas y continuó siendo titular bajo las órdenes del entrenador, el daño institucional parece irreparable y su ciclo en Manchester avanza hacia una inminente salida.