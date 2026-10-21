Aseguran que Lisandro Martínez se va del Manchester United a final de temporada tras sus duras críticas
La prensa inglesa asegura que la relación entre el defensor de la Selección Argentina y la dirigencia está rota. Su contrato vence en junio de 2027.
El futuro de Lisandro Martínez en el fútbol europeo parece estar cada vez más lejos de Old Trafford. Tras sus explosivas y polémicas declaraciones contra la dirigencia del Manchester United, en Inglaterra aseguran que el defensor central campeón del mundo dejará la institución de los "Diablos Rojos" una vez finalizada la actual temporada.
Si bien el vínculo formal del ex-Ajax expira en junio de 2027, el cortocircuito interno provocado por sus cuestionamientos públicos a la plana mayor del club habría dinamitado los puentes de diálogo. Según reveló el diario británico Daily Mail, las recurrentes lesiones del zaguero sumadas a su fuerte descargo público generaron que la directiva no vea con malos ojos una transferencia en el próximo mercado de pases europeo con el objetivo de oxigenar el plantel y obtener un rédito económico.
No obstante, el escenario contractual presenta un dilema operativo para el club inglés. Para poder negociar una venta formal sin correr el riesgo de perderlo con el pase en su poder, el Manchester United necesitará ejecutar previamente la cláusula de extensión unilateral por 12 meses más estipulada en su contrato. De lo contrario, "Licha" quedará en condiciones de negociar como agente libre a partir del próximo mes de enero. Ante este panorama de incertidumbre, varios gigantes del Viejo Continente ya levantaron el teléfono para interiorizarse sobre su situación contractual.
IMPORTANTE: El descargo de Lisandro Martínez tras sus críticas al Manchester United: "Hablé con bronca"
El origen del conflicto: críticas sin filtro a la dirigencia del Manchester United
La tormenta se desató en territorio español tras la dura caída por 2-0 frente al Atlético de Madrid por la UEFA Champions League. En la zona mixta, el defensor argentino no se guardó nada y expuso públicamente las falencias estructurales de la institución, apuntando directamente contra la dirección deportiva.
"Esperaba más inversiones en el mercado de verano. Espero más de nuestro director de fútbol. Si no cambian, la próxima temporada va a ser un gran problema", advirtió sin filtro el entrerriano, reclamando una mayor exigencia en la planificación institucional.
En la misma línea, el zaguero cuestionó que la culpa siempre recaiga sobre el cuerpo técnico y el plantel profesional: "Siguen cambiando entrenadores, pero ¿qué pasa con las otras áreas? Es fácil hablar de los entrenadores y los jugadores, pero también tenemos que mirar a los demás". Por último, fue lapidario al analizar el presente competitivo del equipo en la máxima cita continental: "Este plantel no tiene nivel para la Champions League. Los jugadores podemos dar más, pero es importante construir un plantel fuerte".
Pese a que el defensor emitió un comunicado pidiendo disculpas públicas para calmar las aguas y continuó siendo titular bajo las órdenes del entrenador, el daño institucional parece irreparable y su ciclo en Manchester avanza hacia una inminente salida.
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